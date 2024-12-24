Чоловік і дика мавпа влаштували шалену бійку на вершині гори: що сталося (фото)

На вершині гори в Китаї чоловік накинувся з кулаками на мавпу, яка намагалася вкрасти його речі.

Про це пише Daily Star.

Двоє забіяк зійшлися в епічній боротьбі, яку врешті-решт виграла людина, на очах у натовпу. Мавпа намагалася вкрасти у чоловіка сумку, коли група туристів підіймалася на гору в Чжанцзяцзе. На жаль для примата, жертва не стала терпіти і підняла кулаки на свого нападника. У відповідь мавпа також завдала ударів.

Невдовзі пухнастий бандит здався і відступив. "Покажіть їм, хто еволюціонував", - написав користувач Instagram під відеозаписом інциденту, розміщеним на платформі. "Приємно спостерігати, втомився від того, що їм все сходить з рук", - написав інший глядач, маючи на увазі сумнозвісних гірських мавп-злодіїв, які дошкуляють туристам.

Чоловік побився з мавпою / Фото: скриншот з відео

Чоловік побився з мавпою / Фото: скриншот з відео

Випадок насильства людини над мавпою став предметом дискусії в коментарях, багато людей аплодували чоловіку, який "показав мавпі, хто стоїть на вершині харчового ланцюга". Інших не дуже потішило те, що вони назвали "знущанням з тварин". "Не бийтеся з мавпами. Це насамперед їхній дім", - написала одна людина. Інший користувач погодився: "Що за бовдури... Тварина просто намагається знайти їжу. Вона не збирається продавати ваше лайно на ринку".

Це не перший випадок, коли люди і мавпи вступають у конфлікт. Шимпанзе, відомий тим, що використовує такі ж інструменти, як і людина, одного разу вирвав немовля з рук матері і жорстоко вбив його в лісі. Жахливий напад стався на маніоковому полі в Боссу, що в Гвінеї.

Нагадаємо, раніше у Гонконгу чоловік побився з голодним диким кабаном через рюкзак. Тварина поцупила особисті речі його подруги.

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