Чоловік і дружина настільки схожі, що їх плутають із близнюками — фото
Пара з китайської провінції Гуандун стала зірками соцмереж завдяки неймовірній схожості.
У Китаї молода пара стала Інтернет-сенсацією після того, як користувачі помітили, наскільки подружжя схоже. Деякі навіть припустили, що чоловік і дружина можуть бути братом і сестрою.
Про це пише Oddity Central.
20-річні Лян Цайю та Хе Сяньшенг разом керують невеликим магазином традиційної трав’яної медицини в місті Дунгуань. Бізнес не надто процвітав, доки подружжя не почало знімати короткі рекламні ролики для Douyin — китайської версії TikTok.
Ідея належала Лян, яка помітила, наскільки вони з чоловіком мають схожий вигляд, і запропонувала створювати веселі відео в однаковому одязі. Глядачам це сподобалося — кліпи стали вірусними, а подружжя отримало справжню популярність.
«Коли ми лише познайомилися, я не думала, що ми схожі, — зізнається Лян. — Але після декількох років спільного життя я помітила, що ми ніби стаємо дедалі більш подібними. Ми постійно разом — працюємо, їмо, відпочиваємо. Мабуть, це впливає».
Хе Сяньшенг спочатку був проти знімань — за його словами, він інтроверт і не почувався комфортно перед камерою. Але згодом чоловік погодився на участь у роликах і навіть почав одягатися, як дружина, щоб підкреслити їхню схожість.
Тепер сторінку пари у Douyin переглядають тисячі користувачів, а коментарі під відео заповнені здивованими реакціями: «Ви просто копії одне одного!», «Зробіть тест ДНК, можливо, ви родичі!», «Навіть ямочки на підборідді у вас однакові!».
Попри всі жарти, подружжя запевняє: вони не близнюки, а просто двоє людей, які настільки багато часу проводять разом, що стали схожими зовні.
