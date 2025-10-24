Реклама

У Китаї молода пара стала Інтернет-сенсацією після того, як користувачі помітили, наскільки подружжя схоже. Деякі навіть припустили, що чоловік і дружина можуть бути братом і сестрою.

Про це пише Oddity Central.

20-річні Лян Цайю та Хе Сяньшенг разом керують невеликим магазином традиційної трав’яної медицини в місті Дунгуань. Бізнес не надто процвітав, доки подружжя не почало знімати короткі рекламні ролики для Douyin — китайської версії TikTok.

Ідея належала Лян, яка помітила, наскільки вони з чоловіком мають схожий вигляд, і запропонувала створювати веселі відео в однаковому одязі. Глядачам це сподобалося — кліпи стали вірусними, а подружжя отримало справжню популярність.

Лян та Хе / Фото: Douyin

«Коли ми лише познайомилися, я не думала, що ми схожі, — зізнається Лян. — Але після декількох років спільного життя я помітила, що ми ніби стаємо дедалі більш подібними. Ми постійно разом — працюємо, їмо, відпочиваємо. Мабуть, це впливає».

Лян та Хе / Фото: Douyin

Хе Сяньшенг спочатку був проти знімань — за його словами, він інтроверт і не почувався комфортно перед камерою. Але згодом чоловік погодився на участь у роликах і навіть почав одягатися, як дружина, щоб підкреслити їхню схожість.

Лян та Хе / Фото: Douyin

Тепер сторінку пари у Douyin переглядають тисячі користувачів, а коментарі під відео заповнені здивованими реакціями: «Ви просто копії одне одного!», «Зробіть тест ДНК, можливо, ви родичі!», «Навіть ямочки на підборідді у вас однакові!».

Попри всі жарти, подружжя запевняє: вони не близнюки, а просто двоє людей, які настільки багато часу проводять разом, що стали схожими зовні.

