Чоловік і жінка обрізали довжелезне волосся, щоб зробити рекордні пожертви – фото до і після

Вони віддали волосся благодійній організації, яка виготовляє перуки для дітей, хворих на рак.

Чоловік і жінка майже невпізнанні після того, як обрізали волосся, щоб зробити рекордні пожертви.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, Рут Тріпп (Велика Британія) зробила найбільше одноразове пожертвування волосся однією особою (жінкою), коли у вересні минулого року передала 172 см своїх пасом до фонду The Little Princess Trust.

А Джек Древер (Велика Британія) побив чоловічий еквівалент рекорду, відрізавши 90 см свого волосся в грудні. Він пожертвував його тій самій благодійній організації, яка виготовляє перуки для дітей, хворих на рак.

Разом їхні пожертви становлять 262 см, що вище, ніж зріст найвищої людини у світі Султана Косена – 246,5 см.

Рут, мама чотирьох дітей, з графства Девон, відрощувала волосся протягом багатьох років, і воно стало таким довгим, що торкалося підлоги. Вона якраз збиралася підстригтися, коли все відклала на потім.

Рут Тріпп / Фото: Guinness World Records

38-річна жінка пояснила: "Я планувала постригтися і пожертвувати волосся на благодійність. Я не усвідомлювала, що це може бути рекордом, поки хтось не згадав про це. Після цього мені потрібно було ще трохи почекати, щоб отримати трохи додаткової довжини. Бути терплячою було важко. Я використовувала багато шампунів і кондиціонерів, але головна підготовка полягала в тому, щоб дати волоссю відрости. Моє пожертвуване волосся було передане до фонду The Little Princess Trust. Вони виміряли волосся, і воно виявилося найдовшим, яке вони коли-небудь отримували. Вони видали мені сертифікат на пожертвування 172 см волосся. З мого волосся зроблять перуку для молодих людей, це велика благодійність, яку я підтримую, і сподіваюся, що люди побачать мою пожертву, і це надихне інших також пожертвувати".

Рут Тріпп / Фото: Guinness World Records

Рут Тріпп / Фото: Guinness World Records

Попередній рекорд у 155 см був встановлений у 2021 року.

Рут, яка працює бухгалтеркою, додала, що їй потрібно було "декілька годин", щоб вимити і висушити волосся перед тим, як стригтися.

Через декілька місяців Джек, будівельник із Саутгемптона, вирішив обрізати волосся, яке відрощував протягом семи років.

Джек Древер / Фото: Guinness World Records

37-річний чоловік сказав: "Я вирішив побити рекорд, щоб забезпечити найкращу можливу пожертву, а також підвищити обізнаність про благодійність".

Він побив попередній рекорд у 83 см, який був встановлений 2023 року.

Джек відростив волосся після того, як його колишня дівчина сказала йому, що їй подобається, який він має вигляд. Врешті-решт воно спускалося аж до пояса. Але після того, як він вирішив освіжити свій образ, його бізнес-партнер Льюїс Баверс запропонував їм зібрати трохи грошей.

Вони зібрали 1833 фунтів стерлінгів пожертвувань, які разом із пишними локонами Джека надійшли до фонду The Little Princess Trust.

Джек Древер / Фото: Guinness World Records

Джек Древер / Фото: Guinness World Records

Венді Тарплі-Морріс, одна із засновниць фонду, подякувала Рут і Джеку за їхні пожертви та терпіння у відрощуванні волосся до такої чудової довжини.

"Ми завжди заохочуємо наших прихильників відрощувати волосся якомога довше, оскільки це допомагає нам задовольнити попит на наші популярні довгі перуки", - додала вона. "Рут і Джек з ентузіазмом відгукнулися на цей заклик, і ми всі дуже вдячні їм за допомогу в наданні безкоштовних перук зі справжнього волосся для дітей та молоді".

Нагадаємо, чоловік зупинив язиком рекордну кількість електричних вентиляторів. Він здобув черговий світовий рекорд.

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