Чоловік і жінка зв'язали себе на рік без права торкатися одне одного: чим це закінчилося

Чоловік і жінка, які були зв'язані протягом цілого року, розповіли про те, що вони відкрили для себе під час цієї дивної співпраці.

Про це пише Unilad.

У 1983–1984 роках художники Течінг Хсіє та Лінда Монтано реалізували один із найрадикальніших перформансів у сучасному мистецтві — вони провели рік, зв’язані між собою 2,5-метровою мотузкою, але без права торкатися одне одного.

Проєкт отримав назву Rope Piece. Його метою було дослідити межі свободи, приватності, контролю, відданості та співіснування.

Мотузка була прив’язана до їхніх талій. Упродовж 12 місяців художники виконували всі повсякденні дії разом: готували їжу, спали, приймали душ, пересувалися містом. Водночас вони не мали права фізично контактувати.

Перформанс документували на фото. Однак за лаштунками мистецького експерименту розгорталася психологічно виснажлива боротьба.

Відсутність приватності стала одним із найскладніших випробувань. Навіть прості речі — телефонна розмова чи бажання подивитися у вікно — вимагали спільного рішення. Якщо один хотів до туалету або випити води, йти доводилося обом.

За встановленим правилом «негативний голос переважає позитивний» — кожен міг накласти вето на дію іншого.

Хсіє та Монтано неодноразово сварилися. Вони тягнули мотузку кожен у свій бік, відмовлялися розмовляти, а з часом, за словами Монтано, почали комунікувати звуками й стогонами, майже повністю відмовившись від звичайної мови.

«Ми ставали все більш схожими на тварин. Дещо схожими на мавп», — згадувала Монтано.

Течінг Хсіє та Лінда Монтано / © скриншот з відео

Напруження було настільки сильним, що вона зізнавалася: якби не правило про заборону торкатися одне одного, наслідки могли б бути набагато драматичнішими. Двічі Хсіє кидав меблі на підлогу поруч із нею, однак фізично її не зачепив.

Rope Piece став одним із шести масштабних перформансів Хсіє. У період від 1978 до 2000 року він реалізував п’ять річних проєктів і ще один, що тривав 13 років. Серед них — добровільне ув’язнення в дерев’яній клітці та рік життя просто неба без входу до жодної будівлі.

Рік, проведений на відстані декількох метрів одне від одного без можливості дотику, став радикальним дослідженням залежності, автономії та меж людської витривалості.

