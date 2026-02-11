Чоловік, якого "помилково виховували як дівчинку", розповів, як дізнався, що є інтерсексуалом

Реклама

Чоловік, який народився інтерсексуалом, розповів, як його виховували як дівчинку після того, як лікарі прооперували його після народження.

Джим Емброуз знявся в новому документальному фільмі Channel 4 під назвою «The Secret of Me» («Моя таємниця»), який розкриває поширеність хірургічного втручання у немовлят, які народилися інтерсексуалами.

Це досі відбувається в багатьох країнах світу і фактично означає, що лікарі проводять «корекційну» операцію немовлятам, щоб привести їхні геніталії у відповідність до того, що вважається чоловічим або жіночим.

Джим, якому зараз за 40, розповів, що його виховували як дівчинку, але завдяки курсу в коледжі він зрозумів, що сталося з ним незабаром після народження.

«Я вивчав феміністичні студії», — сказав він. «І коли прийшов на цей курс, навіть не уявляв, що весь мій світ перевернеться з ніг на голову».

Джим Емброуз / © Channel 4

Джим згадав, як гортав текст, призначений для заняття, і читав про немовлят, які «народжуються з тілами, статеві органи яких не відповідають довільній прийнятній нормі».

Пояснюючи, що може статися в такій ситуації, він сказав: «Вимірюється довжина. Якщо вона така довга, ти стаєш хлопчиком, якщо менше — то втрачаєш фалос і тебе виховують як дівчинку. Вибір роблять батьки та лікарі. Дитині призначають, закріплюють, вибирають для неї стать. І мене просто осяяло — я думаю, що це про мене».

Коли Джим переглянув свою медичну картку, він виявив, що його хромосоми були XY, тобто чоловічі.

У жахливий момент він дізнався, що лікарі провели йому операцію в дитинстві, щоб самовільно визначити його стать.

«Я був здоровим немовлям, але потім з'явилися всі ці документи про те, що мої геніталії потрібно змінити і видалити багато речей», — сказав він. «Ці частини були видалені, а мої геніталії були сформовані так, щоб мати дуже задовільний, приємний вигляд вульви, щоб мої батьки могли безпечно забрати мене додому».

Джим Емброуз / © Channel 4

Емброуз, родом з Луїзіани, багато років був активістом, який захищав права інтерсексуальних людей, але мусив припинити цю діяльність, оскільки вона дуже виснажувала його.

Він розповів The Big Issue: «Депресія посилювала депресію. Я вирішив лікуватися самостійно різними способами, але це лише погіршило ситуацію. Я сказав молодим активістам, що якщо ви вирішите виступити публічно, зокрема про знущання, яких зазнали ви та ваша родина, це вам щось коштуватиме. Ніколи не забувайте, що це вам щось коштуватиме».

Народження інтерсексуалами є більш поширеним явищем, ніж може здатися на перший погляд.

Клініка Клівленда стверджує, що близько 2 відсотків людей у всьому світі мають «інтерсексуальні риси», які можуть проявлятися через зовнішні статеві ознаки, такі як геніталії, або через такі фактори, як хромосоми.

Ця цифра означає, що інтерсексуальні риси мають таку ж поширеність у всьому світі, як народження близнюками або з рудим волоссям, і багато інтерсексуальних дітей піддаються ризику хірургічного втручання.

Захисники прав інтерсексуальних людей стверджують, що проведення таких операцій є формою насильства і позбавляє людину права вибору того, як вона хоче жити.

Нагадаємо, чоловік, який народився з чоловічими та жіночими геніталіями, дізнався про це лише у 50 років.