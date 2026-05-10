Чоловік, який 27 років провів у в’язниці за чужий злочин, розповів про шок від сучасного світу

Американець Стівен Мартінес, який провів 27 років у в’язниці за злочин, якого не скоював, поділився своїми враженнями від повернення до сучасного світу після майже трьох десятиліть за ґратами.

Чоловіка несправедливо засудили 2000 року у справі про смерть немовляти на ім’я Гезер Марес. Як повідомляє PEOPLE, під час допиту Мартінес заявив поліції, що струснув дитину, після чого вона вдарилася головою об ліжечко. Водночас чоловік завжди наполягав, що це був нещасний випадок.

Попри це, він провів майже 30 років у в’язниці, доки вирок не був скасований.

Нові медичні висновки показали, що справжньою причиною смерті немовляти могли бути ускладнення, спричинені пневмонією.

Згадуючи той день, Мартінес розповів телеканалу Denver7: «Я просунув руку між її пальчиками, бо подумав, що вона, можливо, схопила якусь іграшку чи щось подібне. Я підняв її на руки й почав поплескувати по спинці. А потім вона обблювала мене, але це мало вигляд як кров і дитяче молочне харчування».

Окружний прокурор Денвера Джон Волш після перегляду справи заявив, що нові експертизи поставили під сумнів первинний висновок про фізичне насильство.

«Проєкт “Невинність Корі Вайза” надав нашій прокуратурі висновки декількох авторитетних медичних експертів, які поставили під сумнів початкове твердження, що смерть Гезер була спричинена фізичним насильством», — зазначив прокурор.

Після звільнення Мартінес розповів, що повернення до життя на волі стало для нього емоційним потрясінням.

«Це чудове, дивовижне, просто неймовірне відчуття — залишити позаду всю ту сталь, бетон і колючий дріт та повернутися до суспільства з новим початком», — сказав він.

Стівен Мартінес

За словами чоловіка, за роки ув’язнення він багато читав, навчався та намагався краще зрозуміти людську психологію.

Тепер він мріє пройти онлайн-курси або вступити до місцевого коледжу, щоб у майбутньому працювати консультантом чи спеціалістом у сфері психічного здоров’я.

«Я сподіваюся, що завдяки всьому, чого навчився, тепер зможу допомагати невинним людям», — пояснив Мартінес.

Окремо він зізнався, що після 27 років у в’язниці найбільше його здивували сучасні технології.

За цей час світ кардинально змінився — особливо у сфері смартфонів, Інтернету та цифрових сервісів.

«Це було складно, цікаво, а іноді й дратувало, але я дуже радий, що повернувся у цей абсолютно новий світ», — розповів чоловік.

Мартінес додав, що зараз поступово вчиться користуватися сучасними пристроями та технологіями.

«Мені дуже подобається смартфон, і я швидко вчуся. Я просто насолоджуюся процесом і поступово відкриваю для себе все нове», — сказав він.

