Чоловік із Бразилії, який раніше мав 95% свого тіла вкритим татуюваннями, показав свою приголомшливу трансформацію після видалення татуювань лазером.

Про це пише LADbible.

Леандро де Соуза, який колись був відомий як найбільш татуйований чоловік Бразилії, був покритий сотнями татуювань від верхівки голови до ніг після того, як у віці 13 років почав свою подорож у світ модифікації тіла.

Його колекція зі 170 татуювань, як кажуть, була натхненна його улюбленими рок-гуртами, такими як Nirvana, Guns N' Roses і Metallica.

Леандро де Соуза / © instagram.com/leandrodesouzabless

Однак 36-річний чоловік вирішив повністю змінити свій спосіб життя, що містить декілька болісних операцій з видалення татуювань.

За словами де Соузи, рішення пройти таку болісну і масштабну трансформацію було ухвалено після того, як він відкрив для себе віру.

Леандро де Соуза після видалення тату / © instagram.com/leandrodesouzabless

Чоловік був усиновлений після того, як його знайшли у коробці з-під взуття. Пізніше він почав вживати наркотики і відсидів у в’язниці за крадіжку. Він провів 21 рік, роблячи татуювання, зокрема на обличчі, щоб зробити його схожим на череп. Його злочинне життя призвело до того, що 2019 року він втратив опіку над своєю названою матір’ю, яку відправили до будинку для літніх людей. Тепер, щоб повернути її, йому потрібна стабільна робота. Де Соуза охрестився і більше не вживає наркотики. Після знайомства з євангелізмом він вирішив змінити своє життя — і імідж.

«Я більше не міг терпіти те життя, яке вів», — сказав він, додавши: «Я був атракцією на заходах, які відвідував, і почувався як циркова тварина».

Леандро де Соуза / © instagram.com/leandrodesouzabless

Він також відмовився від алкоголю та сигарет і прагне знайти офіційну роботу, щоб платити аліменти на дитину та доглядати за матір’ю.

«Добре подумайте, перш ніж робити татуювання на обличчі, бо я про це шкодую», — додав він в інтерв’ю CNN Brazil. «Я не засуджую татуювання. Я вірю, що після хрещення і навернення є для нас важливіші справи, мої дорогі брати».

