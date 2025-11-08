Чоловік, який народився з чоловічими та жіночими геніталіями, дізнався про це лише у 50 років

Реклама

Чоловік, який народився з чоловічими та жіночими геніталіями, знав, що він не такий, як усі, але не міг дізнатися правду через п'ять десятиліть.

Коли народився австралієць Роб Вілсон, його мама не хотіла забирати його додому, оскільки він народився і з пенісом, і з піхвою, і через три дні після народження йому зробили операцію.

В інтерв'ю ABC Australia Роб сказав, що лікарі "просто зашили його піхву" і залишили йому шість швів.

Реклама

Він також пам'ятав, як його мама-католичка сказала йому: "Я не знаю, як Бог міг дати мені таку дитину".

Брати і сестри Роба також помітили в ньому щось особливе: брат сказав йому, що він "наполовину схожий на мене, наполовину на нашу сестру", а батько сказав: "Роб не такий, як усі, але в ньому немає нічого поганого".

Роб переніс ще одну операцію і від восьми років щодня приймав пігулки тестостерону, що спричинило низку проблем зі здоров'ям, і хоча він знав, що він не такий, як усі, він не знав, чому, аж поки йому не виповнилося 50.

Роб Вілсон / © ABC News

Його тітка була при смерті, коли вона зателефонувала йому і попросила приїхати, оскільки у неї є "інформація, яка йому потрібна".

Реклама

Саме тоді Роб дізнався, що у нього хромосомне захворювання, відоме як 48, також відоме як "синдром XXXY", і зрозумів, що регулярні болі, які він відчував, і які він приписував шву, насправді були менструаціями.

Він також дізнався, що через те, що його організм реабсорбував менструальну кров, у нього був надзвичайно високий рівень заліза.

Дізнавшись про свою історію хвороби, Роб регулярно їздив до України, щоб прийняти заборонений в Австралії препарат, який поєднував у собі протизаплідні таблетки, гормони росту та пригнічувач тестостерону.

Лікарі сказали австралійцю, що насправді в ньому більше жіночої статі, ніж чоловічої.

Реклама

Роб вирішив поділитися своєю історією в надії, що наступній людині, з якою це трапиться, "пощастить більше, ніж йому", вважаючи, що "поки такі, як він, не розкажуть про це, це буде продовжуватися".

Він пояснив: "Лікарі вирішили, що через те, що я пісяю з пеніса, я стану хлопчиком".

За своє життя Роб одружився і завів дітей, а також став сьомим найкращим у світі птахівником.

Роб Вілсон / © ABC News

Нагадаємо, чоловік із найбільшим у світі пенісом відверто розповів про інтимне життя.