Цікaвинки
238
2 хв

Чоловік, який у 102 роки підкорив гору Фудзі, розкрив секрет довголіття

Кокічі Акузава у 102 роки встановив світовий рекорд, піднявшись на вершину Фудзі в Японії. Альпініст розповів, як любов до гір допомогла йому залишатися здоровим і активним понад століття.

Кирило Шостак
Кокічі Акузава

Кокічі Акузава / © Metro

102-річний Кокічі Акузава з японського міста Маебасі став найстаршою людиною у світі, яка піднялася на гору Фудзі, та зізнався, що секрет його довголіття — у любові до гір.

Про це він розповів виданню Metro.

5 серпня він зійшов на вершину заввишки 3 776 метрів разом із 70-річною дочкою, онукою, її чоловіком та друзями-альпіністами. Для цього йому знадобилося три місяці тренувань: чоловік щотижня підкорював менші гори та щодня прокидався о 5-й ранку для тривалих прогулянок.

Це вже другий рекорд Акузави — уперше він став найстаршим альпіністом на Фудзі у 96 років. За цей час він пережив проблеми з серцем, травми та навіть хворобу, але не відмовився від мрії.

Кокічі Акузава / © Metro

Кокічі Акузава / © Metro

“У мене була сильна спокуса здатися на півдорозі, але друзі підбадьорювали мене. Це було дуже важко, я й не думав, що гори можуть бути такими суворими”, — зізнався він.

Попри новий рекорд, альпініст заявив, що більше не планує підніматися на Фудзі. Зараз він працює волонтером у будинку для літніх людей та викладає живопис. Дочки просять його намалювати Фудзі на світанку, а стіни його оселі вже прикрашені пейзажами інших гірських хребтів.

“Не знаю, чому прожив понад 100 років. Просто я люблю гори. Це корисно для здоров’я і приносить радість”, — додав рекордсмен.

Раніше ми писали, що кількість довгожителів у Японії становила 99 763 особи - це дані уряду країни на вересень цього року. Ця цифра є рекордною - порівняно з будь-якою іншою державою світу. Що більше - “країна Сонця, що сходить” тримає цей рекорд 55-й рік поспіль.

238
