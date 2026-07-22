Чоловік, який відвідав усі країни світу, назвав найнебезпечніше місце для туристів

Сомалі / © Фото: Роман Бочкала

Реклама

Чоловік, який побував у всіх 197 країнах світу, розповів, де почувався найбільш небезпечно. Найскладнішою точкою на карті своїх подорожей він назвав столицю Сомалі — Могадішо.

Про це повідомило видання LADBible.

Американський тревел-блогер Дрю Бінскі поділився спогадами про поїздку до столиці Сомалі. У відео, опублікованому торік, він заявив, що саме в Могадішо відчував найбільшу загрозу для власної безпеки.

Реклама

Блогер зізнався, що під час перебування в місті щоразу, коли залишав готель, його супроводжували четверо військових у бронежилетах, озброєних автоматами АК-47, які їхали в кожному автомобілі. За його словами, побачене було «дуже, дуже страшним і дуже прикрим».

Бінскі також заявив, що, на його думку, в Могадішо немає «ні правил, ні законів». Він додав, що в місті з населенням близько трьох мільйонів людей діє пов’язане з «Аль-Каїдою» угруповання «Аш-Шабаб».

Оцінку рівня небезпеки підтверджує і Міністерство закордонних справ Великої Британії (FCDO). Відомство відносить Сомалі до четвертого рівня ризику та рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до країни через постійну терористичну загрозу, насильство й нестабільну безпекову ситуацію.

У FCDO зазначають, що бойовики «Аш-Шабаб» регулярно атакують урядові установи, військові бази, готелі, аеропорти та інші місця, де можуть перебувати цивільні й іноземці.

Реклама

Окрім цього, британське відомство попереджає про високий ризик викрадення людей по всій території Сомалі. Особливо небезпечними вважаються райони поблизу кордонів із Кенією та Ефіопією, а також Сомаліленд. За даними FCDO, до таких злочинів причетні як терористичні, так і кримінальні угруповання, зокрема пірати. Серед викрадених раніше були й громадяни західних країн, частина з яких загинула.

Напруженою залишається і ситуація в самому Могадішо. Місто є ареною протистояння між сомалійськими силами безпеки, союзними ополченнями та бойовиками «Аш-Шабаб». Через регулярні військові операції й антитерористичні кампанії ризик збройних зіткнень залишається високим.

У британському зовнішньополітичному відомстві також звертають увагу на високий рівень озброєної злочинності. У країні регулярно фіксують убивства, збройні пограбування та викрадення людей. Додатковим чинником нестабільності залишається гуманітарна криза: велика кількість внутрішньо переміщених осіб, переповнені табори, дефіцит продовольства та медичної допомоги, за оцінкою FCDO, сприяють зростанню злочинності, особливо поблизу таких поселень.

Також британські дипломати нагадують, що Сомалі є переважно мусульманською країною. Іноземцям радять поважати місцеві традиції, носити стриманий одяг, постійно мати при собі документи та виконувати вимоги сил безпеки. У країні діють суворі обмеження щодо алкоголю й наркотиків, а одностатеві стосунки є незаконними. Через складну безпекову ситуацію можливості Великої Британії надавати консульську допомогу своїм громадянам у Сомалі залишаються обмеженими.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Єллоустоунському національному парку в США бізон атакував 65-річного туриста, який фотографував тварину біля кемпінгу. Чоловік дістав травми, але нині вже відновлюється. Це другий напад бізона в парку за останні два тижні.

Новини партнерів