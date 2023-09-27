Чоловік інсценував власне викрадення, щоб зрадити дівчину із повією

Він сказав коханій, що його тримають у заручниках.

Австралієць інсценував власне викрадення заради ночі з повією.

Про це пише ladbible.com.

Пол Ієра з Вуллонгонга в Новому Південному Вельсі ледве уникнув в'язниці після того, як вигадав історію про те, що його викрали в надії, що його дівчина не дізнається про його зраду.

У повідомленні для своєї другої половинки, відправленого напередодні Нового року після того, як 36-річний чоловік повідомив своїй обраниці, що збирається побачитися зі своїм "фінансовим колегою", Ієра стверджував, що його схопили "чоловіки із Близького Сходу" і тримають у заручниках, вимагаючи понад 7000 доларів.

У повідомленні, йшлося: "[Ім'я партнерки Ієри] це "[ім'я]", дякую, що прислали до мене Пола, тепер розплата - чорт забирай. Ми залишимо його з собою до ранку, коли він віддасть нам свій велосипед, ніхто його не чіпатиме, даю слово".

Але план Ієри мав неприємні наслідки, оскільки його дівчина звернулася до поліції за допомогою. Поліція негайно відреагувала на інцидент та провела "зупинку транспортних засобів підвищеного ризику".

Наступного дня після повідомлення близько 10:30 поліція виявила Ієру у його власному фургоні.

Пол Ієра / Фото: 9news

36-річний чоловік спочатку повідомив поліції, що його викрали, але ця історія мала малоймовірний вигляд. Через кілька днів чиновники отримали з камер відеоспостереження запис Ієри, де він проводить час із повією під час вечірки напередодні Нового року.

Повідомляється, що поліція витратила 200 годин на розслідування містифікації – і тепер Ієру оштрафували на чималу суму. Йому довелося заплатити понад 16 000 австралійських доларів (10 200 доларів США).

Ієра постав перед місцевим судом Вуллонгонга у вівторок, 26 вересня, де отримав штраф і 350 годин громадських робіт. Суддя назвав його поведінку "огидною".

Пол Ієра / Фото: 9news

Він також був засуджений до покарання у вигляді 18-місячного виправного ордера за іншими звинуваченнями, пов'язаними зі зберіганням несанкціонованої вогнепальної зброї, зберіганням забороненої зброї без дозволу та зберіганням боєприпасів без ліцензії, повідомляє місцеве видання.

Ієру було оштрафовано на додаткові 550 австралійських доларів (350 доларів США) за злочини, пов'язані із застосуванням вогнепальної зброї.

Нагадаємо, жінка випадково виявила, що у її чоловіка є ще одна дружина завдяки допису незнайомця у Facebook. Також у нього є дитина від іншої.

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