Чоловік інсценував власну смерть, щоби втекти до онлайн-коханки: несподіваний фінал (фото)

Раян Боргвардт інсценував власну смерть і отримав за це покарання / © Associated Press

Реклама

Житель Вісконсина (США) та батько трьох дітей Раян Боргвардт вигадав план із власною «смертю» під час подорожі на каяку, щоб залишити родину та виїхати до Європи до коханки з Інтернету. Тепер 45-річний чоловік проведе за ґратами стільки ж днів, скільки правоохоронці витратили на його пошуки.

Про це повідомляє New York Post.

Як чоловік інсценував свою смерть заради коханки з Узбекистану?

Боргвардта оголосили зниклим безвісти 12 серпня 2024 року після того, як він вирушив кататися на каяку на озері Грін-Лейк за 160 км від Мілвокі. Під час пошуків знайшли перевернутий каяк та рятувальний жилет, через що слідчі припустили, що чоловік потонув.

Реклама

Рятувальна операція тривала вісім тижнів, коштувала щонайменше 50 тис. дол. і залучила багатьох добровольців із громади. Проте через 54 дні з’ясувалося, що батько трьох дітей активно спілкувався онлайн із жінкою з Узбекистану та насправді зник, щоби бути з нею.

Раян Боргвардт із колишньою дружиною та трьома їхніми дітьми / © Facebook

«Він регулярно спілкувався з жінкою, зізнаючись їй у коханні та бажанні почати з нею нове життя. Він зробив операцію з відновлення фертильності після вазектомії, подав документи на новий паспорт, заявивши, що попередній загубився або був украдений, хоча дружина знайшла його у сейфі вдома», — повідомила прокурорка Джеріз ЛаСпіса.

Розслідування також показало, що Боргвардт завів новий банківський рахунок, цікавився переказом грошей за кордон, стер дані зі свого комп’ютера та оформив страхування життя на 375 тис. дол. за кілька місяців до зникнення.

Вже наступного дня після «зникнення» чоловіка канадська поліція перевіряла його документи.

Реклама

За словами слідства, після інсценування смерті американець подолав на електровелі близько 70 миль до Медісона, далі автобусом доїхав до Детройта, перетнув кордон із Канадою і вилетів із Торонто.

Спершу чоловік опинився в Парижі, а згодом дістався Грузії, де його зустріла коханка. Вони кілька днів провели в готелі, а потім подорожували країною.

Як чоловік пояснив свій вчинок?

У листопаді поліція змогла виявити місце перебування Боргвардта і переконала його повернутися до США у грудні. Там він добровільно здався владі та отримав офіційне обвинувачення у перешкоджанні пошукам.

«Увесь його план — інсценувати смерть, зруйнувати свою сім’ю заради власних егоїстичних бажань — ґрунтувався на тому, що він зможе „продати“ світові свою смерть на озері», — наголосила ЛаСпіса.

Реклама

Повернувшись додому, Боргвардт пояснив, що вигадав історію з «особистих обставин» і сподівався, що з часом пошукові роботи припинять.

«Підсудний не врахував рішучість і відданість наших правоохоронців», — додала прокурорка.

Через чотири місяці після його повернення дружина Емілі, з якою чоловік прожив у шлюбі 22 роки, подала на розлучення, заявивши, що їхній союз «остаточно зруйнований».

Раян Боргвардт з ексдружиною та сином / © Facebook

Фінал історії

Боргвардта засудили до 89 днів ув’язнення в окружній тюрмі після того, як він визнав провину за обвинуваченням у перешкоджанні роботі поліцейських. Вирок оголосили в суді округу Грін-Лейк 26 серпня.

Реклама

Суддя Марк Слейт пояснив, що рішення ухвалене з огляду на «тривалість часу, протягом якого він підтримував свій обман».

Перед винесенням вироку Боргвардт заявив, що «глибоко шкодує» про свої вчинки та «біль, якого я завдав своїй сім’ї та друзям».

Раян Боргвардт отримав в’язничний термін і штраф / © Associated Press

Окрім тюремного терміну, суд зобов’язав чоловіка виплатити 30 тис. дол. компенсації на користь управління шерифа округу Грін-Лейк та Департаменту природних ресурсів Вісконсина.

Прокурорка різко розкритикувала чоловіка, назвавши його дії «заздалегідь спланованими, егоїстичними» та наголосивши, що вони завдали «величезної шкоди не лише його сім’ї, але й нашій громаді».

Реклама

Після оголошення вироку адвокат Ерік Джонсон повідомив, що його клієнт «щиро шкодує» про свої вчинки та повернувся до США, «щоб виправити ситуацію». Також захисник підтвердив, що Боргвардт уже сплатив 30 тис. дол. відшкодування.

Нагадаємо, раніше житель Кентуккі Джессі Кіпф інсценував свою смерть, щоб не платити 100 тис. дол. аліментів. Все закінчилося тим, що чоловіка засудили на понад шість років ув’язнення.