Чоловік інвестує в Lego замість акцій, облігацій та золота: він шокував, скільки заробив за два роки

Чоловік приголомшив, як почав заробляти на Lego.

Про це він розповів New York Post.

Шейн О'Фаррелл не мав наміру розбагатіти на купівлі-продажу Lego – все, чого прагнув 35-річний мешканець Нью-Джерсі, це зв'язок зі своїм дитинством в Ірландії, де скромний Fort Legoredo був однією з його найулюбленіших іграшок.

Двадцять років по тому він побачив, що набір коштує в сотні разів більше, ніж його роздрібна ціна 1996 року – 85 доларів. Тоді для нього настав момент прозріння. О'Фаррелл швидко занурився в те, що виявилося прибутковим ринком купівлі та перегортання омріяних наборів Lego в Інтернеті. Той самий набір, який він любив, зараз продається за $2405.

Кмітливий сервісний інженер є одним із інвесторів, які витрачають свої кровно зароблені гроші на пластикові цеглинки – в той час, коли вартість перепродажу Lego зростає на 11% щорічно і випереджає акції, облігації та золото, згідно з дослідженням 2022 року.

"Я почав намагатися інвестувати в акції і зрозумів, що 8% на рік, які я заробляю на фондовому ринку, насправді не спрацюють. Це не приведе мене туди, куди я хочу потрапити", - сказав О'Фаррелл. "На це підуть десятиліття".

Лише за останні два роки його торгівля іграшками принесла йому майже 500 000 доларів.

"Це займає дуже мало часу, тож я можу займатися цим паралельно з основною роботою і отримувати додатковий дохід", - каже О'Фаррелл.

Lego / Фото: pixabay.com

За його словами, все, що потрібно – це стандартний склад для зберігання інвентарю та гостре око, яке стежить за компаніями. О'Фаррелл читає щорічні фінансові звіти та звіти про тенденції розвитку Lego, а також стежить за тим, коли знімаються з виробництва набори, щоб визначити їхню майбутню вартість.

Після того, як Lego припиняє продавати певну модель, магазин відкривається для таких продавців, як О'Фаррелл. Нещодавно це була модель шолома пілота винищувача TIE із "Зоряних воєн".

"Він коштував 60 доларів до того, як його зняли з виробництва 2021 року. Потім, приблизно через півтора року після того, як його зняли з виробництва, він коштував 350 доларів", - каже О'Фаррелл. "Ви говорите про 400-відсоткове повернення інвестицій за півтора року".

Також читайте Вчені проковтнули фігурки Lego у межах дивного експерименту з випорожненнями: що вийшло

За його словами, співпраця Lego з такими гігантськими франшизами, як "Зоряні війни", "Гаррі Поттер" або Marvel, не завжди гарантує збільшення обсягів перепродажу. Натомість ключовим фактором є дефіцит. Набори, що продаються виключно в одному магазині – оскільки їх, швидше за все, буде вироблено менше – мають найкращий попит через попит після виходу на пенсію.

Існує також ринок виключно мініфігурок всередині набору. Вони настільки бажані, що нещодавно бандити вдерлися до групи каліфорнійських магазинів і винесли їх на суму 100 000 доларів.

О'Фаррелл каже, що перепродавати Lego легко, оскільки "вартість зростає з часом". Потрібно лише запастися терпінням.

"Ви можете просто купити конструктори, покласти їх десь у сховище і просто чекати, поки ціна зросте", - каже він. "Навантаження досить низьке".

Нагадаємо, жінка подала до суду на компанію, яка 20 років платила їй за те, що вона нічого не робила. Вона вважає це дискримінацією.

Читайте також: