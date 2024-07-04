Чоловік із 1000 дітей: що відомо про скандального серійного донора сперми (фото)

Чоловік, який спершу вважався привабливим та харизматичним, став загрозою для сотень сімей в усьому світі.

На Netflix вийшов новий документальний фільм The Man with 1,000 kids, у якому розповідається про уродженця Нідерландів, серійного донора сперми Джонатана Джейкоба Меєра.

У ньому розповідається про життя Джонатана та його шлях до того, щоб стати найвідомішим донором у світі, та як він поширював страх перед інцестом.

Хто такий Джонатан Меєр

Музиканту та відеоблогеру Джонатану Меєру, який народився в Нідерландах, 42 роки, і він вперше почав здавати сперму у себе на батьківщині 2007-го, коли йому було 25 років.

Він підписав контракт із 11 різними клініками донорства сперми в усьому світі, а також із банком сперми Cryos, "найбільшим" центром донорства сперми у світі.

Джонатан Меєр / Фото: скриншот з відео

Вважається, що нідерландець, у якого є восьмеро братів і сестер, здавав свою рідину в кількості, що перевищила встановлений законом ліміт у 25 разів. Відповідно до закону, обмеження введене, щоб запобігти ризику інцесту або психологічних проблем у дітей від донорів, спричинених нездатністю зрозуміти, скільки у них братів і сестер.

Однак, схоже, Меєр проігнорував це рішення, оскільки його донорство сперми залишалося нерегульованим, що зробило його батьком сотень дітей.

Джонатан Меєр / Фото: скриншот з відео

Вважається, що він не має стабільної роботи, але він працював на різних посадах у різних галузях — від листоноші до консультанта з криптовалюти.

Він має 5000 підписників на YouTube, де публікує відеоролики про те, як став рибалкою, і розповідає про одержимість демонами.

Меєр став частиною документального серіалу Netflix, що складається з трьох частин, в якому декілька батьків поділилися своїми випробуваннями, пов'язаними з наслідками його серійного здавання сперми.

Скільки насправді дітей у Джонатана

Відомо, що Меєр має щонайменше 550 дітей в усьому світі, але вважається, що насправді це число може бути більшим. Зокрема, він має 375 дітей у Нідерландах, 80 — у Німеччині, 35 — у Бельгії, чотирьох — в Аргентині та двох — в Австралії.

Попри обмеження на донорство Меєр обійшов це, збрехавши потенційним батькам і ввівши в оману клініки. Пари, які бажають стати батьками, виявили його профіль пожертвувань, де він, мабуть, стверджував, що схожий на Бреда Пітта, і спочатку закохалися в його чарівність і зовнішність. Потім вони закохалися у його пироги зі свининою.

Джонатан казав кожній майбутній мамі, що в нього "лише" близько 10 дітей, що виявилося лише крихітною частиною справжнього масштабу його міжконтинентального батьківства.

У клініках в усьому світі він сказав, що робитиме пожертвування виключно там, і приховав той факт, що він постачає сперму в іншому місці. Кажуть, що банк сперми Cryos отримав пожертвування Меєра на суму близько 1200 доларів за штуку. Однак він це заперечує та каже, що здає свою сперму безкоштовно.

Вплив Меєра був величезним. 2017 року нідерландські органи охорони здоров'я остаточно розкритикували його "таємні" постачання сперми, і йому заборонили здавати її клінікам.

Деякі батьки з Нідерландів об'єдналися, щоб звернутися за юридичною допомогою, щоб захищати свої інтереси та інтереси дітей від донорів у цивільній справі. Стверджувалося, що серійне донорство сперми Меєром "порушило право на приватне життя" його дітей-донорів, оскільки їхнім романтичним стосункам міг стати на заваді страх перед випадковим інцестом.

Джонатан Меєр / Фото: скриншот з відео

У деяких частинах його рідної країни матері шоковані, усвідомивши, що діти їхніх колег, сусідів або товаришів мають тісніший зв'язок, ніж здавалося на перший погляд. Це тому, що Меєр мав так багато дітей, що мами світловолосих, кучерявих і блакитнооких дітей тепер зустрічаються випадково.

Де зараз Меєр і чи продовжує він здавати сперму

Після того, як нідерландські органи охорони здоров'я та сім'ї почали виступати проти тривалої кампанії Джонатана з донорства сперми, у квітні минулого року під час цивільного судового розгляду суд зобов'язав його припинити здавання сперми до клініки.

Йому також доводиться писати міжнародним клінікам і просити їх позбутися його сперми, якщо лише вона не призначена для сімей, які бажають від нього ще одну дитину.

Джонатан Меєр / Фото: 2024 Netflix, Inc.

В іншому разі Меєра буде оштрафовано на 100 000 євро – і це за пожертву. Хоча, схоже, це не завадило хлопцеві зайнятися тим, що він найкраще вміє.

Тепер він каже, що здаватиме сперму жінкам, у яких вже є дитина від його сперми і які хочуть ще одну дитину.

Минулого року Джонатан повідомив німецьким ЗМІ, що хоче якось створити "власну" сім'ю – і він не ухиляється від того, щоб мати під своїм дахом великий виводок. Він зізнався: "Я хочу створити сім'ю, мрію народити п'ятьох дітей".

Після виходу документального фільму чоловік поговорив з BBC Radio 4's Woman Hour і розкритикував Netflix, назвавши їхнє трактування таким, "що вводить в оману".

Він прокоментував: "Вони навмисно назвали фільм "Чоловік із 1000 дітей", хоча це має бути "донор сперми, який допоміг сім'ям зачати 550 дітей". Отже, вже від самого початку вони навмисно обдурюють і вводять в оману. Я думаю, що Netflix зробив чудову роботу, обравши п'ять сімей [які незадоволені] з 225 сімей, яким я допоміг, і вони [інші сім'ї] обов'язково скажуть вам щось ще".

Зараз чоловік живе на Занзібарі і випустив на YouTube відео під назвою "Чому я дуже хороший донор:)" за декілька годин після того, як Netflix випустив документальний фільм.

Нагадаємо, троє чоловіків з однієї сім'ї стали батьками понад 600 дітей. Двоє з них мають рідкісне спадкове генетичне захворювання.

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