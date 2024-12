Чоловік із IQ 210 спантеличив, що відбувається після смерті

Чоловік, який має IQ від 190 до 210, що набагато вище, ніж у Альберта Ейнштейна, вважає, що у нього є відповідь, щоб нарешті зрозуміти, що означає смерть, і ми не повинні її боятися.

Про це пише LADbible.

Кріс Ланган відомий своєю Когнітивно-теоретичною моделлю Всесвіту – теорією, яка намагається пояснити природу реальності. Вона висуває переконання, що реальність – це мова, яка самоконфігурується і самообробляється, і що наш власний всесвіт функціонує як обчислювальний синтаксис. По суті, це означає, що концепція смерті має новий вимір у нашій комп'ютерній системі всесвіту. Замість того, щоб бути кінцем, смерть може бути зміною "синтаксису" нашого існування. Або перехід від однієї форми буття до іншої в межах обчислювальної структури.

Ланган розкрив концепцію "смерті" під час виступу на подкасті Theories of Everything with Curt Jaimungal.

Він сказав: "Це припинення ваших стосунків із вашим конкретним фізичним тілом, яке ви маєте наразі. Коли ви віддаляєтесь від цієї реальності, ви повертаєтесь до витоків реальності. Вам може бути надане тіло-замінник, інший вид кінцевого тіла, яке дозволяє вам продовжувати існувати".

За словами Лангана, смерть не означає, що ти припиняєш існувати. Навпаки, він вважає, що після смерті наша свідомість виходить з того, що ми знаємо як наш світ, і прямує до витоків реальності, яка не є потойбічним світом. Все набагато складніше. Це схоже на реальність або щось, що нагадує вихід із симуляції та потрапляння в механіку машини. Це дуже схоже на "Матрицю", лише без липких капсул.

Очевидно, ви можете навіть не пам'ятати, ким ви були, коли перейдете до іншого виміру, як стверджував Ланган: "Ви можете мати – ці спогади можуть бути – ніщо не зникає з математики. Ваші спогади завжди можна витягнути назад, але зазвичай для цього немає причин, ясно? Навіщо чіплятися за спогади про світ, в якому ти більше не втілений? Отже, є певні автоматичні психологічні речі, які відбуваються після смерті, в момент смерті".

Після смерті ви перебуваєте в стані медитації або чогось схожого на неї. Він додав: "Зараз ви, по суті, медитуєте, бачачи, як все змінюється. Однак, ви існуєте таким чином просто зараз. Можливо, все ваше життя, якщо ви будете перевтілюватися знову і знову, і знову, і знову, всі ці перевтілення будуть мета-одночасними. Існує відчуття, що всі вони відбуваються одночасно в нетермінальній області. Це схоже на перебування в суперкомп'ютері, де все навколо вас, але нічого не відбувається одночасно. Це як перебувати в гіпербаричній камері власної реальності, де все є реальним, але ніщо не є насправді. Отже, кожне втілення, яке ми переживаємо, може відбуватися одночасно. Ви виходите за межі часу, як ми його знаємо".

Потойбічне життя, за Ланганом, передбачає глибокі зміни в усій нашій істоті, яка виходить за межі нашого фізичного та ментального "я".

Це не означає, що Бог не існує. За його словами, Бог існує в тому сенсі, що ми називаємо щось "ідентифікованим". Це означає, що Бог – це тотожність певних властивостей, які ми можемо бачити навколо себе, а не обов'язково особа на небесах.

