Чоловік із карликовістю встановив рекорд, пробігши ультрамарафон всупереч порадам лікаря

Канадський чоловік, який страждає на карликовість, став найнижчою людиною у світі, яка подолала ультрамарафон.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

58-річний Джон Янг, зріст якого становить 131,1 см, досягнув рекорду, пробігши 30-годинний ультрамарафон Ghost Train у Нью-Гемпширі, США.

Він пробіг 50 км (мінімальна дистанція, необхідна для ультрамарафону) за 12 годин 9 хвилин до зупинки, в середньому витрачаючи трохи менше 24 хвилин на 1,5 км.

Люди з карликовістю роблять удвічі більше кроків, щоб завершити марафон, ніж люди середнього зросту.

Джон, який працює вчителем математики в штаті Массачусетс, є одним з небагатьох спортсменів з карликовістю, які коли-небудь бігли марафон, і він єдиний, про кого відомо, що він подолав ультрамарафон.

Джон Янг / Фото: guinnessworldrecords.com

Джон розповів, що його підготовка до ультрамарафону "не надто відрізнялася" від його звичайних тренувань.

Він сказав: "Я просто продовжував тренуватися, як і протягом останніх 10+ років: я їжджу на велосипеді, бігаю або плаваю шість днів на тиждень, і я продовжував робити це і до цього забігу".

Джон народився з ахондроплазією, яка є найпоширенішою формою непропорційно низького зросту і є тією ж формою карликовості, що й у найнижчої жінки у світі.

Він виріс у Торонто в названій сім'ї, і хоча в дитинстві він плавав і грав у хокей, лікарі не рекомендували йому бігати, оскільки вплив на хребет міг спричинити постійні проблеми зі спиною.

Джон Янг / Фото: guinnessworldrecords.com

На початку 2000-х років Джон страждав на небезпечне для його зросту ожиріння, важачи 88 кг. Він страждав на апное уві сні і мав ризик серйозних проблем із серцем.

"Більшу частину перших 40 з гаком років свого життя я провів, слухаючи людей, які казали мені: "Ти занадто малий для цього", "Тобі треба бути обережним" або "Ти можеш поранитися", - згадує Джон. "Але потім, у віці 43 років, я припинив їх слухати".

Джон почав займатися плаванням і їздою на велосипеді, записався на триатлон, але бігову секцію пропустив, бо боявся, що може травмуватися.

Однак одного разу – всупереч порадам лікарів – він почав бігати і з подивом виявив, що чим більше він бігає, тим менше болить спина.

Джон Янг / Фото: guinnessworldrecords.com

Окрім того, що він пробіг 10 триатлонів Half Ironman, 2016 року він став першою людиною з карликовою статурою, яка подолала повний Ironman, що складається з запливу на 3,8 км, велопробігу на 180 км та марафонського забігу на 42 км.

2018 року Джон повторив цей подвиг, пробігши 12 марафонів за 12 місяців. "Наступним логічним кроком для мене був ультрамарафон", - сказав він.

Хоча Джон наразі є єдиною відомою людиною з карликовістю, яка подолала ультрамарафон, найближчим часом до нього може приєднатися його дорослий син Овен, який також страждає на карликовість. Овен – такий же завзятий бігун і вже побив декілька особистих рекордів свого батька в бігу на 5 км.

Нагадаємо, бабуся простояла у планці рекордні години. 58-річна жінка протрималася 4 години 30 хвилин 11 секунд.

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