Чоловік із лицьовою сліпотою покрив 90% тіла татуюваннями: фото до і після

Він каже, що екстремальний вигляд "відчиняє для нього двері".

Моддер-екстремал покрив татуюваннями понад 90% свого тіла.

Про це пише NTK.

Андреас Штауфігер, оператор харчової промисловості та пожежний-волонтер, витратив понад 26 000 фунтів стерлінгів на зміну свого тіла.

Покритий від ніг до голови тату, крім рота, він також має 11 пірсингів, роздвоєний язик, татуйовані очні яблука та модифікацію геніталій.

Попри те, що деякі люди називають його "злочинцем", він стверджує, що його зовнішній вигляд "відчиняє двері" для нього, оскільки люди надто зачаровані, щоб ігнорувати його.

Андреас Штауфігер / Фото: needtoknow.co.uk

"Мене завжди захоплювали всілякі модифікації тіла, тому що у мене крайня лицьова сліпота", - розповів 45-річний чоловік із Цюріха, Швейцарія. "Я не розпізнаю обличчя, навіть близьких друзів, якщо в цьому немає чогось особливого. Я можу розпізнати татуювання, пірсинг тощо".

Лицьова сліпота, відома як прозопагнозія, є неврологічним розладом, який призводить до нездатності розпізнавати обличчя. Лікування не існує, і це може спричинити труднощі з розпізнаванням емоцій, віку, статі та навіть предметів.

Він сказав: "Моє обличчя – моя улюблена частина тіла, яку я змінив. Коли я вперше побачив своє вкрите чорнилом обличчя у дзеркалі, це було щось особливе. Мені знадобилося декілька днів, щоб знову впізнати себе. Я робив би це знову і знову".

Андреас Штауфігер / Фото: needtoknow.co.uk

Зробивши своє перше татуювання у віці 18 років – дельфіна на плечі правої руки, Андреас закохався у модифікації.

Такий вигляд чоловік мав до трансформації:

Андреас Штауфігер / Фото: needtoknow.co.uk

Відтоді він зробив понад 100 татуювань, що утворюють повний костюм. Він навіть купив тату-пістолет, щоб додавати чорнило: "Я дуже люблю саморобні татуювання, вони для мене дуже сильні".

Попри любов до його естетики, це спричинило проблеми: люди судили його через його зовнішність.

Він сказав: "Моя сім'я незадоволена моїми модифікаціями. Але вони це шанують. Я думаю, що час "усі татуйовані люди – злочинці" минув. З моїм зовнішнім виглядом абсолютно нема проблем, я нікого не змушую зі мною зв'язуватися. Люди з великими татуюваннями зазнають дискримінації, але мені дуже пощастило з гарною роботою. Люди приймають мене таким, яким я є, і, наскільки мені відомо, поки що на мене ніхто не скаржився".

Андреас Штауфігер / Фото: needtoknow.co.uk

"Бувають моменти, коли люди дивляться на мене вперше і думають, що я дивний. Але мені це дуже подобається, це відчиняє двері між цими людьми та мною, оскільки вони зачаровані. Іноді люди просять мене сфотографуватися з ними", - додав він.

Закликаючи інших прийняти себе, Андреас сподівається одного разу позбутися стереотипів щодо людей із татуюваннями.

Нагадаємо, жінка вколола в губи 30 мл філера. Вона похизувалася, який має вигляд.

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