Чоловік із найбільшим у світі пенісом показав на виставці гіпсовий зліпок свого органа – фото

Чоловік із найбільшим у світі пенісом, який раніше відверто розповів про своє повсякдення, виставив його зліпок на виставці.

Метт Барр часто опиняється у центрі уваги завдяки своєму досить великому статевому органу, який має довжину 36 см. І хоча його пеніс був визнаний "найбільшим медично підтвердженим пенісом у світі", цей титул не додавав йому особливого хвилювання в житті, до цього часу.

На початку року з 41-річним чоловіком зв'язалися з Ісландського музею фалосів, де виставлені гіпсові статуї найвідоміших у світі пенісів.

Від 4 грудня його зліпок гордо стоїть серед таких, як експонат американського гітариста Джимі Гендрікса.

"Думаю, будь-кому було б приємно усвідомлювати, що будь-яка його частина належить музею, хоча я, безумовно, побоювався", - розповів фахівець зі штучного інтелекту з Лондона в інтерв'ю виданню. "Як людина, яка свідомо пішла шляхом уникнення створення чогось порнографічного, я хвилювався, що це може бути лицемірством. Але, зрештою, я вирішив, що перебування в музеї зі справжньої наукової цікавості робить це гідною справою. Це, безумовно, незвично – знати, що я виставляюся в моєму найпотаємнішому місці. Зрештою, це всього лише людське тіло, навіть якщо моє тіло може бути досить незвичайним".

Чоловік із найбільшим у світі пенісом виставив гіпсовий зліпок у музеї / Фото: Pixie Levinson

Фаллологічний музей, розташований в Ісландії, зв'язався з Меттом у травні 2024 року через соціальні мережі. Власник музею розповів: "Я натрапив на виставку "Мій величезний член" і статтю про Метта на початку цього року. Мені було цікаво виставити деяку інформацію про нього і його величезний фалос".

Після того, як гіпсові зліпки були відправлені до Великої Британії, Метт, який незабаром випустить книжку під назвою A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises, взявся за створення ідеальної моделі свого пеніса, щоб її побачив увесь світ.

Чоловік із найбільшим у світі пенісом виставив гіпсовий зліпок у музеї / Фото: Pixie Levinson

Йому довелося утримувати свій пеніс, який був трохи більшим 38 см, на місці протягом двох хвилин, щоб переконатися, що гіпс прийняв необхідну форму.

Метт сказав: "Мені надіслали декілька їхніх звичайних наборів для формування, оскільки один явно не підходив. Перші декілька спроб були катастрофічними, оскільки їх не вистачило, тож мені довелося піти і купити ще. Для останньої успішної спроби до мене прийшла подруга, яка допомогла підтримати мотивацію і переконатися, що я досягнув максимального розміру".

Чоловік із найбільшим у світі пенісом виставив гіпсовий зліпок у музеї / Фото: Pixie Levinson

Закінчивши, він відправив його на пошту, і тепер зліпок його фалоса стоїть у скляній коробці з табличкою з інформацією про нього.

Представник музею додав: "Ми дуже задоволені цим зліпком, він чудово попрацював над ним. Я не сумніваюся, що він стане родзинкою нашої виставки".

Нагадаємо, раніше чоловік із найбільшим у світі пенісом розповів про секс та як уникає травм у спальні. Йому неодноразово пропонували знятися в порно.

