Чоловік із найбільшим у світі пенісом показав на виставці гіпсовий зліпок свого органа – фото

Його експонат можна побачити в Ісландському музеї фалосів.
Чоловік із найбільшим у світі пенісом, який раніше відверто розповів про своє повсякдення, виставив його зліпок на виставці.
Про це повідомляє Need To Know.
Метт Барр часто опиняється у центрі уваги завдяки своєму досить великому статевому органу, який має довжину 36 см. І хоча його пеніс був визнаний "найбільшим медично підтвердженим пенісом у світі", цей титул не додавав йому особливого хвилювання в житті, до цього часу.
На початку року з 41-річним чоловіком зв'язалися з Ісландського музею фалосів, де виставлені гіпсові статуї найвідоміших у світі пенісів.
Від 4 грудня його зліпок гордо стоїть серед таких, як експонат американського гітариста Джимі Гендрікса.
"Думаю, будь-кому було б приємно усвідомлювати, що будь-яка його частина належить музею, хоча я, безумовно, побоювався", - розповів фахівець зі штучного інтелекту з Лондона в інтерв'ю виданню. "Як людина, яка свідомо пішла шляхом уникнення створення чогось порнографічного, я хвилювався, що це може бути лицемірством. Але, зрештою, я вирішив, що перебування в музеї зі справжньої наукової цікавості робить це гідною справою. Це, безумовно, незвично – знати, що я виставляюся в моєму найпотаємнішому місці. Зрештою, це всього лише людське тіло, навіть якщо моє тіло може бути досить незвичайним".
Фаллологічний музей, розташований в Ісландії, зв'язався з Меттом у травні 2024 року через соціальні мережі. Власник музею розповів: "Я натрапив на виставку "Мій величезний член" і статтю про Метта на початку цього року. Мені було цікаво виставити деяку інформацію про нього і його величезний фалос".
Після того, як гіпсові зліпки були відправлені до Великої Британії, Метт, який незабаром випустить книжку під назвою A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises, взявся за створення ідеальної моделі свого пеніса, щоб її побачив увесь світ.
Йому довелося утримувати свій пеніс, який був трохи більшим 38 см, на місці протягом двох хвилин, щоб переконатися, що гіпс прийняв необхідну форму.
Метт сказав: "Мені надіслали декілька їхніх звичайних наборів для формування, оскільки один явно не підходив. Перші декілька спроб були катастрофічними, оскільки їх не вистачило, тож мені довелося піти і купити ще. Для останньої успішної спроби до мене прийшла подруга, яка допомогла підтримати мотивацію і переконатися, що я досягнув максимального розміру".
Закінчивши, він відправив його на пошту, і тепер зліпок його фалоса стоїть у скляній коробці з табличкою з інформацією про нього.
Представник музею додав: "Ми дуже задоволені цим зліпком, він чудово попрацював над ним. Я не сумніваюся, що він стане родзинкою нашої виставки".
Нагадаємо, раніше чоловік із найбільшим у світі пенісом розповів про секс та як уникає травм у спальні. Йому неодноразово пропонували знятися в порно.
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