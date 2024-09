Чоловік із найбільшим у світі пенісом розповів про секс та як уникає травм у спальні (фото)

Чоловік із найбільшим у світі пенісом, який раніше відверто розповів про своє повсякдення, поділився, як він уникає травм під час сексуальних вибриків у спальні.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Need To Know.

Метт Барр часто потрапляє до заголовків завдяки своєму досить великому члену, розмір якого 36 см. І хоча його пеніс був визнаний "найбільшим медично доведеним пенісом у світі", цей титул не приніс йому особливого задоволення.

Насправді все навпаки: 41-річний чоловік зізнався, що секс більше не є для нього пріоритетом. Але коли він все ж знаходить час, щоб трохи побешкетувати в спальні, лондонець змушений дотримуватися суворих правил, щоб запобігти небажаним травмам.

"Я знаю, що мій розмір може спричинити серйозні травми, тому я повинен бути неймовірно обережним у спальні", - розповів фахівець зі штучного інтелекту. "Переломи або будь-які інші травми набагато частіше трапляються, якщо ви маєте досить поспішний сексуальний контакт. У моєму випадку завжди потрібно багато планувати, тому легше уникнути будь-яких інцидентів. Навіть попри наявність зброї масового знищення".

Метт Барр / Фото: Jam Press

Метт, який раніше розповідав, що жінки завалюють його "відвертими пропозиціями", каже, що його пеніс – це і благословення, і прокляття. Хоча він отримав завдяки цьому чудовий досвід, це ускладнило пошук кохання, оскільки, за його словами, більшість жінок цікавляться лише його "шматком м'яса" – і не зовсім уявляють, як ним користуватися.

Він сказав: "Найближче я підійшов до серйозної травми, коли був з жінкою, яка була надто агресивною з ним. Я думаю, що вони використовують м'язову пам'ять зі свого досвіду роботи з дуже великими фалоімітаторами, замість того, щоб враховувати, що це зовсім інша річ, коли на кінці є жива людина. Я не зроблений з пластику. Натомість я намагаюся проводити багато часу в позиціях, які дають моїй партнерці більше контролю, таких як "ковбойка навпаки" або "ложка навпаки". Це гарантує, що я не травмую ні її, ні себе, а в поєднанні з великою кількістю лубриканта і періодичним підняттям бампера, це дає змогу чудово провести час. Але я думаю, що більшість жінок бачать у мені об'єкт для розваг, а не того, з ким вони хочуть мати стосунки".

Метт Барр / Фото: Jam Press

Метт, який каже, що йому неодноразово пропонували знятися в порно, не зацікавлений у тому, щоб зробити кар'єру на своєму творі – натомість він сподівається допомогти іншим чоловікам реалізувати свій потенціал, а не соромитися його. Він додав: "До мене зверталися, але я не думаю, що я б зробив це зараз. Можливо, в молоді роки, але точно не зараз. Це дуже виснажлива робота і не для мене. Я думаю, що багато розмов навколо пенісів та їхніх розмірів спричинені порно. Це не те, про що варто жартувати чи ревнувати, але й не те, чого варто соромитися. Я живу нормальним життям і не хочу, щоб мене знали за щось – це просто те, що я маю, і це не те, чим я себе визначаю".

Метт Барр / Фото: Jam Press

Нагадаємо, мотоцикліст, який втратив пеніс внаслідок аварії, відверто відповів на популярні запитання. Він поділився, як це вплинуло на його життя та дружину.

Читайте також: