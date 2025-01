Чоловік із найбільшим у світі пенісом розповів, як приховує свій гігантський орган (фото)

Чоловік із найбільшим у світі пенісом, який раніше показав на виставці гіпсовий зліпок свого органа, розповів про проблеми з одягом.

Про це пише LADbible.

Статевий член Метта Барра має довжину 36 см і обхват 21 см. 41-річний британець відверто розповів про те, як його чоловіча гідність вплинула на його життя протягом багатьох років, однак, він все ще наполягає на тому, що ніколи не погодиться на зменшення. І це попри те, що одного разу він залишив жінку зі струсом мозку, коли вона зіткнулася з його величезним органом.

Метт визнає, що володіння "найбільшим у світі пенісом" має певні переваги, однак, цей титул також порушив його особисте життя і стосунки протягом багатьох років. Здається, що наддовгий член приносить більше клопоту, ніж користі, адже він впливає на все – від фізичних вправ до вибору одягу.

Метт Барр / Фото: Jam Press

Нещодавно Барр зустрівся з докторкою Реною Малік, щоб обговорити свій досвід на її каналі YouTube у серії під назвою Is Bigger Really Better?. Під час інтерв'ю вона розповіла глядачам, що протягом усього життя британцеві доводилося вчитися одягатися так, щоб маскувати свою опуклість.

На жаль, більшість одягу не пристосований для пенісів такого розміру, як у Барра. Розповідаючи про те, як він обирає вбрання, він сказав, що "завжди може сховати" свій пеніс, просто з деякими матеріалами може бути набагато складніше працювати, ніж з іншими.

"Ви можете приховати його, просто це потребує набагато більше зусиль", - сказав він. "Ви повинні одягатися відповідно, ви не можете просто купити речі з полиці і очікувати, що вони будуть на вас сидіти. Не можна купувати вузькі джинси лише тому, що вони модні, і думати, що вони мені підійдуть".

Метт Барр / Фото: Jam Press

Нерідко Барр купує одяг на розмір більше.

"Якщо ви носите велосипедні короткі компресійні штани, або взагалі надаєте перевагу більш мішкуватому одягу, купуйте на розмір більше", - продовжив він. "Купуйте довгі сорочки, якщо ви займаєтеся спортом, майте декілька пар шортів. Одна пара знизу, друга зверху, щоб... прикрити опуклість".

Нагадаємо, раніше чоловік із найбільшим у світі пенісом розповів про секс та як уникає травм у спальні. Йому неодноразово пропонували знятися в порно.

