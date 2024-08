Чоловік із найбільшим у світі пенісом відверто розповів про своє повсякдення – фото

Британець Метт Барр, відомий як людина з "найбільшим у світі пенісом", розповів, яким може бути його повсякденне життя.

Чотири місяці тому він став гостем програми This Morning, де похизувався, що у нього найбільший пеніс у Великій Британії. Після цього він також взяв участь у ще одному науковому дослідженні, в результаті якого розмір його статевого органа склав 36 см, що перевищує попередній показник у 31 см. Це означає, що він має найбільший медично підтверджений член у світі.

У новому інтерв'ю Метт розповів про свій багаторічний досвід, пов'язаний зі своїм захворюванням, підкресливши, що після його появи на телебаченні він отримав багато дивних запитів в особистих повідомленнях.

"Бувало, люди просили мене прийти до них додому голим і прибрати в будинку абощо, більшість речей занадто відверті, щоб їх можна було розповісти", - пояснив він. "Деякі з них були хорошими, наприклад, у мене було декілька побачень в результаті цього. Тож я не стверджую, що все було погано".

Метт Барр / Фото: ITV

Метт також додав, що він отримав декілька дивних запитів на відео від людей, які просили його зробити певні сексуальні речі, на які він відповів відмовою. Але він пояснив, що був один запит, який виділявся як найдивніший: "Був хлопець, який хотів намалювати мене в мультиплікаційному вигляді як велетня і зробити всі ці сексуальні штуки з гігантами, мабуть, цей фетиш називається макрофілія".

Крім того, він намагається поширювати інформацію про цей стан і про те, як він може впливати на фізичне і психічне здоров'я. Метт досліджує більш глибокі питання, пов'язані з цією темою, у своїй майбутній книжці під назвою A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises.

Також рекордсмен поділився, як підбирає собі білизну. "В основному, купую на розмір більше. З огляду на розмір талії, завжди переконайтеся, що спереду є достатньо місця. Ви можете знайти декілька хороших варіантів. Також існує спеціальна білизна, яку продають на замовлення, призначена для людей, які або від природи добре обдаровані, або вводять в них щось. Так чи інакше, вони великі, і це головне, тому що вони тримають все стиснутим", - сказав він, додавши, що носіння такої білизни протягом тривалого часу також може бути незручним.

Він також пояснив, що знає, що є певні види одягу, які він не може носити на людях, і що він намагається залишатися консервативним, оскільки в минулому його вигнали з класу йоги, бо подумали, що він був збуджений.

Хоча багато молодих людей могли б скористатися цією новознайденою славою і заробити на ній гроші на таких платформах, як OnlyFans, Метт сказав, що не планує цього робити, оскільки йому за 40, хоча він би зробив це, якби був молодшим на 20 років.

Потім Метт розповів про низку проблем зі здоров'ям, які спричиняє його великий статевий орган, зазначивши, що не існує точного слова для позначення його стану.

"Макрофаллос – це термін, який часто вживається", - каже він, маючи на увазі рідкісний стан, що спричиняє аномально великий пеніс. "Його часто вживають, але насправді це скоріше термін для категоризації. Це не схоже на медичний діагноз чи стан здоров'я".

По суті, Метт розповів, що ерекція іноді може спричиняти у нього погане самопочуття, пояснюючи це так: "Це просто означає, що є багато проблем з кровотоком. Частково через це мій розмір трохи коливається, тому що дуже важко, щоб там циркулювало стільки крові. Тож у мене часом паморочиться голова, виникають ерекції і тому подібні речі, і ти не можеш повністю еректувати... Згодом я приймав різні ліки, щоб спробувати зменшити її, але вони мали радше протилежний ефект".

Однак, зрештою, він хоче донести до чоловіків, які переймаються тим, наскільки великим чи маленьким є їхній пеніс, що це "не має жодного стосунку до їхньої мужності, до того, ким вони є як чоловіки, чи до їхньої ідентичності".

"А тим, хто хоче мати масивний пеніс – будьте обережні у своїх бажаннях, оскільки це більше клопоту, ніж чогось іншого", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковано новий рейтинг розмірів пенісів чоловіків з усього світу. Українські чоловіки мають більший розмір, ніж росіяни.

