Чоловік із "найбільшим у світі пенісом" заявив, що займався сексом із найвідомішими людьми планети

Чоловік, який стверджує, що має "найбільший у світі пеніс", стверджує, що спав з найвідомішими людьми на планеті.

Про це пише LADbible.

Від "лауреатів Оскара" до деяких "відомих" імен Великої Британії, Джона Фелкон каже, що він користувався попитом завдяки своєму великому статевому органу.

Зараз йому 54 роки, але ще 1999-го Фелкон став відомим у всьому світі завдяки своїй заяві про те, що у нього "найбільший пеніс на планеті". Стверджуючи, що його розмір становить 34 см у ерегованому стані, мешканець Нью-Йорка стверджує, що зірки першої величини зв'язувалися з ним перед тим, як вступати з ним в інтимні стосунки.

Попри те, що Фелкон не дозволяє нікому перевіряти його заяви про себе, він розповів, з якими знаменитостями він нібито спав: "Вони не обов'язково з Голлівуду, переважна більшість з них просто дуже відомі. Насправді, значна частина з них походить з Британських островів".

Джона Фелкон / Фото: instagram.com/jonahfalcon1970

Пояснюючи, як це відбувається, Фелкон заявив, що знаменитості зазвичай зв'язуються з ним через "друзів друзів", а не звертаються до нього особисто.

"Так, я спав зі знаменитостями, зокрема з номінантами на "Оскар" і лауреатами "Оскара". Але я не можу про це говорити. Я навіть не можу сказати, чи це були чоловіки, чи жінки – це дуже обмежений список, тому я не хочу його занадто звужувати", - заявив він.

Він стверджує, що "більшу частину часу" його "шукали", додавши: "Один або двоє з них були на вечірках. Напевно, я унікальний об'єкт".

Джона Фелкон / Фото: instagram.com/jonahfalcon1970

Під час ефіру програми This Morning Джона показав двом ведучим фотографію своєї чоловічої гідності, яка є у нього на телефоні. Те, що вони побачили, шокувало їх: Джозі Гібсон сиділа приголомшена із широко розплющеними очима, а Філліп Шофілд поклав руки на обличчя і втупився в стелю.

Реакція ведучих / Фото: ITV / This Morning

Фелкон також розповів, що порноактори зв'язувалися з ним щодо його чоловічої гідності, кажучи, що він "більший за всіх партнерів, які у них були".

"Вони вважають мене найбільшим, і ви повинні пам'ятати, що вони багато чого бачили, тому вони знають", - сказав він.

Фелкон – не єдиний чоловік, який виступив на британському телебаченні із заявою про розмір свого пеніса. Декілька місяців тому у програмі This Morning також з'явився Метт Барр, який заявив, що має "найбільший пеніс у Великій Британії". Після цього він також взяв участь у науковому дослідженні, в результаті якого розмір його статевого органа становить 36 см, що перевищує попередній показник у 31 см. Це означає, що він має найбільший медично підтверджений член у світі. Ведучим Метт відверто розповів про своє повсякдення.

Метт Барр / Фото: Jam Press

Нагадаємо, нещодавно чоловік із найбільшим у світі пенісом розповів про секс та як уникає травм у спальні. Йому неодноразово пропонували знятися в порно.

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