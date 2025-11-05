Чоловік із найбільшим у світі пенісом відверто розповів про інтимне життя (фото)

Реклама

Чоловік із найбільшим у світі пенісом, який раніше розповів, як приховує свій гігантський орган, тепер поділився про своє особисте життя.

Про це йдеться в інтерв’ю Need To Know.

Довжина статевого члена Метта Барра становить 37 см. І, схоже, його пеніс, визнаний "найбільшим медично доведеним пенісом у світі", змусив жінок бігти до нього натовпами.

Але 41-річний чоловік каже, що зустрічатися з дівчатами не так вже й легко – і що увага, яку він отримує, часто досить "виснажлива".

"Увага, яку я отримав від перших публікацій у ЗМІ, була досить виснажливою", - розповів фахівець зі штучного інтелекту з Лондона в інтерв'ю виданню. "Враховуючи табуйованість мого "дару", на щастя, це не надто змінило ставлення жінок до мене на перших порах – принаймні, тверезих. Але люди роблять припущення, перш ніж познайомитися зі мною ближче. Тому зараз я неодружений. Не думаю, що увага надто впливає на саме побачення. За винятком чогось на кшталт того, щоб не пірнати з аквалангом на першому побаченні".

Метт Барр / © Jam Press

Метт шукає нові способи знайти кохану людину, особливо після того, як він стверджує, що його профілі на сайтах знайомств були видалені в минулому.

Він сказав: "Відвертість у цьому питанні, безумовно, привернула до мене більше уваги, але я не знаю, чи стало від цього легше зустрічатися з кимось. Знайомства в застосунках – це складно. Особливо після того, як Tinder видалив мій профіль. Можливо, якщо буде благодійний атракціон "Оголена натура", мені варто було б розглянути цю пропозицію. Якщо вони не порушать цю тему, я не буду згадувати про нього на першому побаченні. Після цього все залежить від того, як розвиваються події. Це залежить від партнерок, які схильні зосереджуватися на цьому аспекті, і які більше зацікавлені в мені поза ним. Очевидно, що більш випадкові стосунки зосереджуються на фізичному. Але мені хотілося б думати, що навіть вони визнають, що в них присутня людська істота".

Він додав, що все ще існує багато непорозумінь, коли справа доходить до сексу.

Метт сказав: "Багато жінок дуже лякаються, коли бачать його розмір. Вони думають, що нічого не вийде або буде надто боляче, щоб отримати задоволення. Насправді, це може бути складно, але це також дуже корисно. Я також вважаю, що спілкування – це найважливіша річ у всіх стосунках. Деякі з приватних запитів на фото, які я отримую, дуже лестять мені. Але я все ще борюся з самооцінкою як повненька сорокарічна жінка. Завжди є тиск, щоб відповідати певним очікуванням".

