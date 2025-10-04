Чоловік із найдовшою бородою на планеті: довжина та фото

Реклама

Рудольф Мартіно з Алабами, США, потрапив до Книги рекордів Гіннеса через найдовшу бороду у світі серед чоловіків.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Понад 10 років тому Рудольф почав відрощувати пасма бороди. Волосся на його голові вже було зачесане, і він вважав, що, доповнивши його волоссям на обличчі, він створить новий стиль, натхненний культурою, який зможе продемонструвати світові його справжнє "я".

Він не знав, що майже десять років потому він претендуватиме на титул Книги рекордів Гіннеса за найдовшу натуральну бороду серед живих людей (чоловіків) - з його красивою, здоровою та потужною бородою завдовжки 1,06 м.

Борода Рудольфа більш ніж на 30 см вища за найнижчу жінку в світі, Джіоті Амге, яка має зріст 62,8 см.

"Моєю метою було створити сучасний образ із фіксованим волоссям і бородою, який би мав на світовій арені чистий і презентабельний вигляд, чого я зараз і досяг", - сказав Рудольф. "Спочатку моє волосся було зафіксоване, але з роками я ретельно досліджував різні культури, такі як Єгипет, Індія та різні релігії, щоб створити образ, який існує вже тисячі років і додати до нього свій власний колорит. Замки на бороді були натхненні святими людьми Індії, а також ямайськими растафаріанцями, які запозичили свій образ з Індії", - пояснив він, і описав свій образ як "природний", "культурний" і "автентичний для самого себе".

Рудольф Мартіно / © Guinness World Records

Рудольф живе в Бірмінгемі, штат Алабама, після переїзду з Каліфорнії 2015 року, де він був співаком, танцюристом і важкоатлетом. Зараз він захоплюється змагальною грою в більярд і має на меті змінити репутацію гравців у більярд на більш здоровий образ.

Рудольф каже, що через довге волосся йому доводиться прибирати пасма під час занять спортом або гри в більярд. Але коли є можливість, він любить демонструвати свій стиль і ретельно доглядає за волоссям, щоб зберегти його силу, цілісність і зовнішній вигляд.

Він ретельно миє голову кожні два тижні, хоча на повне висихання може піти два-три дні, і щомісяця відвідує перукаря для догляду за волоссям. Він також наносить спеціальний зволожувальний крем раз на день, щоб волосся мало якнайкращий вигляд.

Рудольф Мартіно / © Guinness World Records

Коли його титул був офіційно підтверджений в Книзі рекордів Гіннеса, він приєднався до свого перукаря на невеликому святкуванні, сказавши, що вони разом розділили "дуже особливий момент", коли приймали це досягнення.

"На мене дивляться неоднозначно, дехто з недовірою, а дехто з полегшенням, - каже Рудольф. "У світі існує багато упереджень і забобонів, і нещодавно в Каліфорнії прийняли законопроєкт The Crown Act 2019, який бореться з дискримінацією волосся, але він не пройшов на федеральному рівні. Не повинно бути дискримінації щодо чийогось природного волосся, і я, як афроамериканець, вийшов за рамки дозволеного з тюрбаном і халатом для волосся – так що реакція іноді обеззброює, і, проживаючи в Бірмінгемі, штат Алабама, це межує з єрессю. Але в першу чергу моє волосся і борода спричиняють різні реакції, але це все добре, я люблю свій стиль!".

Рудольф Мартіно / © Guinness World Records

І попри реакцію інших на його волосся, Рудольф каже, що не планує його стригти, пояснюючи це тим, що його зачіска додає йому сили.

"Подібно до того, як дерево має коріння, гілки, листя і деякі плоди, я маю символом своє волосся, його коріння, довжину і силу", - каже він. "Мої плоди, які я приношу світові – це моя творчість, обмін досвідом і турбота про те, щоб зробити світ кращим, солодшим і більш терпимим місцем для життя".

