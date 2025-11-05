Реклама

Австралієць із найдовшим у світі ім'ям, яке містить 2253 унікальних слів, прочитав його повністю і йому знадобилося на це більш ніж година.

Відповідне відео опублікувала Книга рекордів Гіннеса.

Не дивно, що Лоуренсу Воткінсу довелося читати його з папірця, бо навіть через стільки років він так і не зміг його запам’ятати.

Перед тим, як почати читати, Лоуренс зізнався, що, можливо, не зможе правильно вимовити деякі імена. Деякі з них староанглійські, деякі латинські, деякі біблійні, але він сказав: "Я зроблю все, що зможу".

Лоуренс також розповів, що коли він одружувався, йому знадобилося 20 хвилин, щоб зачитати своє повне ім'я, але, ймовірно, йому знадобиться "трохи більше часу".

Він почав: "Отже, почнемо... Лоуренс Алон Алоіс Алоізіус Альфеге Алун Алуред Алвін Алісандр Амбі Амброз Амброзіус Аміас Аміот Аміас Андерс Андре Андреа Андреас Ендрю Енді Анейрін Ангуїш Анлейфр...".

Лоуренс Воткінс / © Guinness World Records

Гаразд, це навіть не всі "А". Якщо ви хочете дізнатися решту його імені, вам просто потрібно влаштуватися зручніше і подивитися відео.

Лоуренс раніше розповідав: "Мене завжди зачаровували химерні незвичайні рекорди, на які йшли деякі люди, і я дуже хотів бути частиною цієї сцени. Я прочитав Книгу рекордів Гіннеса від початку до кінця, щоб побачити, чи є там рекорд, який я міг би побити, і єдиний шанс, який я мав – це додати більше імен, ніж у поточного власника".

Насправді зміна імені була тривалим процесом, і йому довелося заплатити декілька сотень доларів, щоб його надрукували для нього.

Його заява була прийнята районним судом, але відхилена Генеральним реєстром.

Лоуренс не здався і подав свою справу до Високого суду Нової Зеландії, який постановив, що йому слід дозволити змінити ім'я так, як він хоче. Але невдовзі після цього було змінено два закони, які не дозволять іншим людям робити щось подібне в майбутньому.

Лоуренс, який на той час працював у міській бібліотеці, обирав собі імена з книжок, хоча деякі з них обирали для нього його колеги.

Він сказав: "Моє улюблене ім'я - AZ2000, що означає, що у мене є імена від А до Я, і я маю 2000 імен".

