Чоловік із найдовшим у світі ім'ям: рекордсмену довелося виграти суд, щоб зберегти його

Реклама

Лоуренс Воткінс із Нової Зеландії потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найдовше у світі ім’я.

Про це йдеться на офіційному сайті.

У березні 1990 року Лоуренс буквально зробив собі ім'я, змінивши своє офіційне ім'я на більш ніж 2000. Це принесло йому титул Книги рекордів Гіннеса за найдовше особисте ім'я, що складається з 2253 унікальних слів.

Реклама

Він пояснив: "Мене завжди зачаровували химерні незвичайні рекорди, на які йшли деякі люди, і я дуже хотів бути частиною цієї сцени. Я прочитав Книгу рекордів Гіннеса від корки до корки, щоб побачити, чи є там рекорд, який я міг би побити, і єдине, на що я мав шанс – це додати більше імен, ніж нинішній власник".

Це був тривалий процес, якому не сприяв той факт, що комп'ютери тоді були набагато менш поширені, ніж сьогодні, і врешті-решт він заплатив декілька сотень доларів за те, щоб хтось надрукував для нього повний список імен.

Лоуренс Воткінс / © Guinness World Records

Його позовна заява була прийнята окружним судом, але потім була відхилена Генеральним реєстратором. Лоуренс, як і будь-який енергійний рекордсмен, не здався і звернувся до Високого суду Нової Зеландії, який врешті-решт став на його бік.

Невдовзі після цього вони змінили два закони, щоб унеможливити подібні дії інших.

Реклама

Спочатку рекорд був присуджений 2310 іменам, але згодом був оновлений до 2253 після зміни в правилах реєстрації рекордів.

У той час Лоуренс працював у міській бібліотеці та обирав імена з книжок та за рекомендаціями колег. "Моє улюблене ім'я – AZ2000, що означає, що у мене є імена від А до Я, і я маю 2000 імен".

Він каже, що люди зазвичай не можуть повірити, коли він каже їм, скільки у нього імен. Основна проблема, яка виникла у нього через це, пов'язана з державними установами, оскільки вони, що не дивно, не можуть вписати його повне ім'я в жодну форму посвідчення особи.

Нагадаємо, найстаріший чоловік світу розкрив секрет довголіття.