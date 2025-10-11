Чоловік із найдовшим у світі ім’ям встановив світовий рекорд - подробиці

Лоренс Ваткінс із Нової Зеландії / © dailymail.co.uk

Лоренс Ваткінс із Нової Зеландії став власником рекорду Guinness World Records за найдовше ім’я у світі, додавши понад 2 000 по батькові, проте для цього йому довелося пройти довгу та складну юридичну боротьбу.

Про це пише Daily Mail.

Лоренс Ваткінс, чоловік зі звичайним життям, наважився на надзвичайний крок у березні 1990 року, коли офіційно змінив своє ім’я, додавши понад 2 000 середніх імен, що в сумі склало 2 253 слова. Його метою було побити попередній рекорд за найдовше особисте ім’я у світі.

Спершу заявка Лоренса була схвалена районним судом, але Реєстратор генеральних актів цивільного стану відмовився її прийняти. Не бажаючи здаватися, Лоренс подав справу до Верховного суду Нової Зеландії, який став на його бік та офіційно визнав рекорд. Після цього влада країни змінила два закони, щоб унеможливити повторення такого випадку іншими.

Лоренс розповів представникам Guinness World Records:

«Я завжди цікавився дивними та незвичайними рекордами, які встановлюють люди, і мені дуже хотілося стати частиною цього світу. Я прочитав книгу від корки до корки, щоб побачити, чи є рекорд, який я можу побити. Єдиний, на який я міг претендувати, — це додати більше імен, ніж у попереднього рекордсмена».

У той час Лоренс працював у міській бібліотеці, і для вибору нових імен він користувався книгами та порадами колег. Імена, які він додав, охоплюють різноманітні культури — від європейських до маорі та самоанських. Його улюблене ім’я — AZ2000, яке символізує його досягнення та рекорд.

На власному весіллі церемоніальний ведучий витратив понад 20 хвилин, щоб прочитати всі 2 253 імена Лоренса.

Найбільші проблеми Лоренсу створюють державні установи, адже повне ім’я не вміщається на жодних офіційних документах. Проте, незважаючи на труднощі з оформленням документів, Лоренс пишається своїм досягненням, бо ніхто інший у світі не зміг повторити його рекорд.

«Мої імена охоплюють величезний спектр культур — від європейських до маорі та самоанських», — підкреслив Лоренс.

«Найбільший виклик — це державні органи, бо моє повне ім’я не поміщається на жодних формах документів», — додав він.

Лоренс Ваткінс став символом наполегливості та креативності, показавши, що навіть у повсякденному житті можна встановлювати унікальні та незвичайні рекорди. Його досягнення тепер офіційно зафіксоване у Guinness World Records і залишиться неперевершеним у світі.

