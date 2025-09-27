Чоловік із найдовшими нігтями на планеті: фото та довжина, що приголомшують

Чоловік із найдовшими нігтями у світі / © Guinness World Records

Реклама

В'єтнамський художник, який провів три десятиліття свого життя, відрощуючи нігті, є офіційним рекордсменом. Лю Конг Хуєн має найдовші у світі нігті на парі рук (чоловічі) з неймовірною довжиною 594,45 см. Це більше, ніж зріст середнього дорослого жирафа.

Його неймовірні нігті виміряв головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей, який на початку цього року відвідав його дім у провінції Намджінь, В'єтнам, йдеться на сайті.

Нігті Хуєна, що звисають із кожної руки і скручуються у вигадливі форми, вкриті різнокольоровими бризками фарби, яку він використовує для створення чудових фресок на стінах будинків людей.

Реклама

Він припинив стригти нігті 34 роки тому, коли вирішив, що хоче піти стопами свого батька і стати шаманом.

"Ці нігті з'явилися тому, що мій батько був шаманом", - каже він. "Я хотів стати вчителем, тому відростив їх, щоб мати більш величний вигляд. Але згодом батько сказав мені забути про цю професію, мовляв, вона занадто клопітка і не варта того. Відтоді я продовжував їх відрощувати, і вони ставали дедалі довшими. Коротше кажучи, якби я їх обрізав, то почувався б дуже незручно і виснажено, як морально, так і фізично. Одна лише думка про те, щоб підстригти нігті, спричиняє у мене відчуття втоми і нудоти".

Чоловік із найдовшими нігтями у світі / © Guinness World Records

Звісно, його нігті час від часу ламаються, і у нього є шматочки, що лежать у шафці у вітальні, які він зберігає, хоча, звісно, вони не враховуються під час остаточного підрахунку.

Крейг пояснив: "Вимірювання нігтів пана Хуєна було непростим завданням. Нам довелося обмотувати шматок нитки навколо кожного нігтя, відмічаючи довжину, а потім порівнювати її з рулеткою".

Реклама

Вимірювання нігтів Лю / © Guinness World Records

Загальна довжина базується на середньому значенні двох наборів вимірювань. Нігті на лівій руці складають 388,85 см, а на правій – 205,6 см. Найдовший ніготь – на великому пальці лівої руки – 127,5 см.

Відростити нігті до такої довжини – це величезне випробування, і людям, які живуть з такими нігтями, часто доводиться вносити значні корективи у свій спосіб життя.

Лю особливо ретельно стежить за тим, щоб його нігті були сухими.

Він сказав: "Якщо йде дощ, я мушу тримати їх сухими. Якщо вони намокнуть, то розм'якнуть і відваляться. У людному місці, якщо хтось зіткнеться з ними, вони точно будуть розбиті, тому я маю їх захищати. Крім того, під час роботи я повинен бути надзвичайно обережним. Піднімаючись і спускаючись риштуваннями, кожен крок повинен бути обдуманим. І я маю на увазі дуже обережним".

Реклама

Чоловік із найдовшими нігтями у світі / © Guinness World Records

Рекордсмен каже, що йому також доводиться бути дуже обережним, коли він переодягається і спить, роблячи все можливе, щоб переконатися, що його нігті не натискають і не ламають.

Але показуючи, що він все ще може робити все, що хоче, Лю продемонстрував свої навички малювання, обережно тримаючи горщик із фарбою в одній руці і творячи магію пензлем в іншій.

Лю Хуєн / © Guinness World Records

Люди настільки приголомшені тим, що він може так добре малювати такими довгими нігтями, що під час роботи навколо нього часто збирається натовп.

"Вони ніколи не реагують негативно, - каже він. Вони лише кажуть: "Як ви можете так добре малювати такими довгими нігтями?".

Реклама

Лю також похизувався, він мчить вулицями провінції Намджінь на своєму мопеді, і показав, як він маневрує в сорочці, обережно просовуючи руки в рукави за допомогою своєї дружини, Тхі Туан, яка також допомагає йому в роботі над картинами.

Чоловік із найдовшими нігтями у світі / © Guinness World Records

Хуєн каже, що люди часто запитують Тхі, чому вона не змушує його стригти нігті, але вона дуже підтримує його пристрасть. Він пояснює: "Люди постійно кажуть моїй дружині, щоб вона змушувала мене підстригати нігті - "навіщо турбуватися про весь цей догляд і клопіт?". Але це мій вибір, я вирішив залишити їх, і вона мені дуже допомагає. Без такої підтримки, як моя дружина, я б ніколи не зміг так добре їх утримувати. Вона справжній солдат – вона допомагає мені в усьому".

Чоловік із найдовшими нігтями у світі / © Guinness World Records

Лю додав, що він "неймовірно щасливий", що його досягнення було визнано Книгою рекордів Гіннеса. Крейг сказав після свого візиту: "Було дуже приємно познайомитися з його родиною. Вони всі були такі гостинні і приготували нам чудову їжу. Для мене було справжньою честю бути там, познайомитися з ними і виміряти його нігті. Зважаючи на те, що від часу смерті Мелвіна Бута не було власника цього рекорду, це чудово, що ми можемо заповнити цю категорію і відсвяткувати досягнення пана Хуєна. Він така мила, духовна людина. Він говорив про те, що хотів стати шаманом, і хоча цього не сталося, він все одно здається дуже духовним. Він належить до довгого ряду чоловіків, які, зокрема, мають певний духовний чи шаманський аспект у своїх нігтях. До речі, у Книзі рекордів Гіннеса ще 1960 року першим власником найдовших нігтів був неназваний китайський священик. Тут, безумовно, є щось духовне, і він, безумовно, втілює це".

Нагадаємо, жінка з найдовшими нігтями на планеті – Діана Армстронг. Їхня довжина становить 1306,58 см.