Чоловік з Північної Кароліни, США, який стверджує, що має «найменший пеніс у світі», розповів про головний виклик, з яким стикається у повсякденному житті.

36-річний Майкл Філліпс відверто поділився IGV своїм досвідом життя з рідкісним медичним станом — мікропенісом.

За словами американця, ще в дитинстві він усвідомлював, що відрізняється від інших, однак звернутися по медичну допомогу наважився значно пізніше.

«Я завжди знав, що він був маленьким, але не знав, що це захворювання», — зізнався Майкл.

Лише торік лікарі офіційно підтвердили діагноз. Як пояснюють медики, мікропеніс — це медичний стан, пов’язаний з дефіцитом тестостерону під час внутрішньоутробного розвитку, який зазвичай виявляють ще в дитячому віці.

Найважчим аспектом свого життя Майкл називає не фізичний стан, а психологічний тиск і проблеми у стосунках.

«Найбільші виклики, з якими я стикався, — це сексуальні стосунки, залишаючись незайманим, і можливість відкрито говорити про це, адже це дуже сороміцька тема», — розповів він.

Майкл Філліпс / Фото: IGV

Чоловік згадав і болісний досвід зі шкільних років, який суттєво вплинув на його самооцінку.

«Після того, як одна дівчина побачила мій пеніс і посміялася з мене, я просто припинив ходити на побачення», — пояснив Майкл.

За його словами, декілька спроб побудувати інтимні стосунки в дорослому віці також завершилися невдачею.

«У мене було декілька спроб зайнятися сексом, але я не зміг цього зробити. Після цього я втратив інтерес до побачень», — зізнався він.

Майкл наголошує, що мікропеніс — це не привід для жартів, а серйозна медична проблема.

«Найбільша помилка — думати, що маленький пеніс означає просто маленький пеніс, а не медичний стан, — підкреслив він. — Більше людей повинні знати, що мікропеніс — це реальний діагноз».

Майкл Філліпс / Фото: IGV

Попри складне прийняття свого стану, Майкл вирішив говорити про нього публічно, щоб зруйнувати стигму.

«Я досі не впевнений, що повністю змирився з цим», — зізнався він, додавши, що іноді використовує гумор як спосіб впоратися з ситуацією.

«Лише після жартів про рекорд Гіннеса я усвідомив, що, можливо, у мене дійсно найменший у світі, — сказав Майкл. — Якби це допомогло привернути більше уваги до проблеми, я б погодився».

Нагадаємо, чоловік з найбільшим у світі пенісом відверто розповів про інтимне життя.