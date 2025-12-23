ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Майкл Філліпс / Фото: IGV

Майкл Філліпс / Фото: IGV

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
585
Час на прочитання
2 хв
Майкл Філліпс / Фото: IGV

Чоловік з "найменшим пенісом у світі" відверто розповів про інтимне життя — фото

Чоловік пояснив, що таке мікропеніс насправді.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Чоловік з Північної Кароліни, США, який стверджує, що має «найменший пеніс у світі», розповів про головний виклик, з яким стикається у повсякденному житті.

36-річний Майкл Філліпс відверто поділився IGV своїм досвідом життя з рідкісним медичним станом — мікропенісом.

За словами американця, ще в дитинстві він усвідомлював, що відрізняється від інших, однак звернутися по медичну допомогу наважився значно пізніше.

«Я завжди знав, що він був маленьким, але не знав, що це захворювання», — зізнався Майкл.

Лише торік лікарі офіційно підтвердили діагноз. Як пояснюють медики, мікропеніс — це медичний стан, пов’язаний з дефіцитом тестостерону під час внутрішньоутробного розвитку, який зазвичай виявляють ще в дитячому віці.

Найважчим аспектом свого життя Майкл називає не фізичний стан, а психологічний тиск і проблеми у стосунках.

«Найбільші виклики, з якими я стикався, — це сексуальні стосунки, залишаючись незайманим, і можливість відкрито говорити про це, адже це дуже сороміцька тема», — розповів він.

Майкл Філліпс / Фото: IGV

Майкл Філліпс / Фото: IGV

Чоловік згадав і болісний досвід зі шкільних років, який суттєво вплинув на його самооцінку.

«Після того, як одна дівчина побачила мій пеніс і посміялася з мене, я просто припинив ходити на побачення», — пояснив Майкл.

За його словами, декілька спроб побудувати інтимні стосунки в дорослому віці також завершилися невдачею.

«У мене було декілька спроб зайнятися сексом, але я не зміг цього зробити. Після цього я втратив інтерес до побачень», — зізнався він.

Майкл наголошує, що мікропеніс — це не привід для жартів, а серйозна медична проблема.

«Найбільша помилка — думати, що маленький пеніс означає просто маленький пеніс, а не медичний стан, — підкреслив він. — Більше людей повинні знати, що мікропеніс — це реальний діагноз».

Майкл Філліпс / Фото: IGV

Майкл Філліпс / Фото: IGV

Попри складне прийняття свого стану, Майкл вирішив говорити про нього публічно, щоб зруйнувати стигму.

«Я досі не впевнений, що повністю змирився з цим», — зізнався він, додавши, що іноді використовує гумор як спосіб впоратися з ситуацією.

«Лише після жартів про рекорд Гіннеса я усвідомив, що, можливо, у мене дійсно найменший у світі, — сказав Майкл. — Якби це допомогло привернути більше уваги до проблеми, я б погодився».

Нагадаємо, чоловік з найбільшим у світі пенісом відверто розповів про інтимне життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
585
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie