Чоловік із "найсильнішими сосками у світі" встановив шокувальний рекорд — фото
Людські можливості інколи виходять за межі уяви — і цей випадок саме з таких.
Чоловік на прізвисько The Baron із Фінляндії встановив незвичайний світовий рекорд, використовуючи пірсинг, щоб тягнути надважкі предмети.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
The Baron побив рекорд у категорії найважчого вантажу, який тягнуть сосками (чоловічий рекорд). Йому вдалося зрушити карету вагою 991 кг, всередині якої перебував його партнер для досягнення необхідної маси.
Для розуміння масштабу — це приблизно як півтори корови або два роялі.
Після встановлення рекорду він заявив: «Найсильніші соски світу».
На кадрах із виступу видно, як спортсмен тягне візок за допомогою металевих обручів, закріплених через пірсинг. Щоб подолати дистанцію і зафіксувати рекорд, він зробив декілька впевнених кроків, після чого святкував разом із ведучими та партнером під оплески глядачів.
Втім, це не єдине досягнення The Baron. Уже понад десять років він утримує ще один рекорд у цій сфері. 19 липня 2013 року в Bush Hall у Лондоні він підняв вантаж вагою 32,6 кг, закріплений на пірсингу.
За правилами, вагу потрібно було підняти щонайменше на 10 см і утримувати не менше 5 секунд. Виконавець перевершив вимоги, утримуючи вантаж 8,46 секунди.
The Baron відомий як артист напрямку sideshow strongman — він демонструє незвичайні фізичні трюки, пов’язані з витривалістю тіла. Серед них — перетягування важких предметів за допомогою пірсингу та навіть згинання металевих прутів зубами.
Артист гастролював у різних країнах, зокрема виступав у Берліні, Сінгапурі та Новій Зеландії. Також він брав участь у популярних телешоу — America’s Got Talent та Britain’s Got Talent.
