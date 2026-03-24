Чоловік на прізвисько The Baron із Фінляндії встановив незвичайний світовий рекорд, використовуючи пірсинг, щоб тягнути надважкі предмети.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

The Baron побив рекорд у категорії найважчого вантажу, який тягнуть сосками (чоловічий рекорд). Йому вдалося зрушити карету вагою 991 кг, всередині якої перебував його партнер для досягнення необхідної маси.

Для розуміння масштабу — це приблизно як півтори корови або два роялі.

Після встановлення рекорду він заявив: «Найсильніші соски світу».

The Baron / © Guinness World Records

На кадрах із виступу видно, як спортсмен тягне візок за допомогою металевих обручів, закріплених через пірсинг. Щоб подолати дистанцію і зафіксувати рекорд, він зробив декілька впевнених кроків, після чого святкував разом із ведучими та партнером під оплески глядачів.

The Baron / © Guinness World Records

Втім, це не єдине досягнення The Baron. Уже понад десять років він утримує ще один рекорд у цій сфері. 19 липня 2013 року в Bush Hall у Лондоні він підняв вантаж вагою 32,6 кг, закріплений на пірсингу.

За правилами, вагу потрібно було підняти щонайменше на 10 см і утримувати не менше 5 секунд. Виконавець перевершив вимоги, утримуючи вантаж 8,46 секунди.

The Baron відомий як артист напрямку sideshow strongman — він демонструє незвичайні фізичні трюки, пов’язані з витривалістю тіла. Серед них — перетягування важких предметів за допомогою пірсингу та навіть згинання металевих прутів зубами.

Артист гастролював у різних країнах, зокрема виступав у Берліні, Сінгапурі та Новій Зеландії. Також він брав участь у популярних телешоу — America’s Got Talent та Britain’s Got Talent.

