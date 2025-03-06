Чоловік із найволохатішим обличчям у світі: який вигляд має рекордсмен (фото)

Індійський підліток із синдромом перевертня побив рекорд найволохатішого обличчя серед чоловіків.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

У 18-річного Лаліта Патідара 201,72 волосини на квадратний сантиметр. Понад 95% його обличчя вкрито волоссям.

У нього неймовірно рідкісний стан, який називається гіпертрихоз, також відомий як синдром перевертня, що спричиняє аномальний ріст волосся.

Лаліт – один із 50 задокументованих випадків, про які повідомлялося в усьому світі від Середньовіччя, що робить його одним на мільярд.

Лаліт Патідар / Фото: Guinness World Records

Він подолав усі погляди незнайомців і неприємні коментарі. Інші діти в школі навіть злякалися його, коли він з'явився першого дня.

Хлопець розповів: "Вони боялися мене, але коли вони почали дізнаватися мене і розмовляти зі мною, вони зрозуміли, що я не так вже й відрізняюся від них, і це лише зовні я маю інакший вигляд, але всередині я не відрізняюся".

Лаліт повністю приймає те, ким він є, і те, що робить його унікальним, і навіть бере всіх зацікавлених із собою у своє повсякденне життя для свого каналу на YouTube.

Лаліт Патідар / Фото: Guinness World Records

Нещодавно він прилетів до Мілана, Італія, щоб взяти участь у телевізійному шоу Lo Show dei Record, де йому виміряли волосся на обличчі, щоб визначити, чи буде він офіційно встановлювати рекорд.

Він відвідав місцевого трихолога, який оцінив його, поголивши крихітні ділянки обличчя, щоб зробити точні виміри кількості волосся на квадратний сантиметр.

Дізнавшись, що він є рекордсменом, він сказав: "У мене немає слів, я не знаю, що сказати, тому що я дуже щасливий отримати це визнання".

Лаліт Патідар / Фото: Guinness World Records

Лаліт каже, що хоча більшість людей, яких він зустрічає, ставляться до нього добре, є й такі, які не дуже привітні до нього. Але тим, хто каже йому, що він повинен видалити волосся на обличчі, він відповідає, що йому подобається, який він є, і він не хоче змінювати свій вигляд.

Нагадаємо, названо найстарішу перукарку в світі. Відомо, скільки їй років та де працює.

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