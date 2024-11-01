Чоловік із "покерфейсом" завантажив пивом свою машину, яка горіла – фото

Австралієць приїхав до крамниці по пиво та здивував реакцією, коли його авто охопило полум'я. Він продовжив завантажувати свою машину алкоголем, не звертаючи уваги на те, що вона горить.

Про це повідомляє Daily Star.

На сюрреалістичних кадрах видно, що капот автомобіля охоплений полум'ям, а з машини, припаркованої біля винного магазину в передмісті Сіднея Ермінгтоні, валить чорний дим.

Із сусіднього магазину виходить водій з ящиком пива в руках. Потім він починає йти у своїх справах, ніби нічого незвичайного, попри крики перехожих, які просили його "забратися геть".

Чоловік завантажив пивом машину, яка горіла / Фото: Daily Mail

Він навіть відчиняє водійські дверцята – які в лічених сантиметрах від вогню – і, здається, шукає щось, незворушно дивлячись на полум'я.

Чоловік завантажив пивом машину, яка горіла / Фото: Daily Mail

Потім очевидець кидається до автівки з маленьким вогнегасником, щоб спробувати загасити полум'я, але без особливого успіху.

У цей момент водій остаточно залишає свій автомобіль, але не забуває про своє важливе пиво і несе його з собою до сусіднього ресторану.

Чоловік завантажив пивом машину, яка горіла / Фото: Daily Mail

За словами оператора, пожежно-рятувальну службу Нового Південного Вельсу викликали, і вони прибули черездесять хвилин, щоб загасити вогонь. Неназваний оператор розповів: "Я припаркував свій автомобіль біля місцевого торгового центру, коли помітив дим з машини, що стояла на протилежному боці проїжджої частини. Згодом дим перетворився на темний дим, а потім з передньої частини автомобіля спалахнув вогонь. Всі трималися подалі від вогню, чекаючи на прибуття пожежників. Ми всі очікували, що машина вибухне, але в цей час ми помітили, що власник машини вийшов з місцевого магазину з ящиком пива під пахвою. Спочатку я не міг повірити в те, що бачив – палає машина, а потім цей хлопець виходить з ящиком пива, ніби це був звичайний день. Я подумав, що він напевно покличе на допомогу, але він просто недбало поклав пиво на заднє сидіння своєї машини! Це була суміш шоку, невіри і трохи гумору. Я маю на увазі, хто так робить? Це було сюрреалістично, наче дивитися сцену з фільму, де здоровий глузд відступає на заднє сидіння перед пивом. Пощастило, що ніхто не постраждав".

Нагадаємо, cадівник чемно полив зі шланга оголену жінку, коли вона "приймала душ" на вулиці. Місцеві обурилися її поведінкою.

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