33-річному мешканцю США діагностували надзвичайно рідкісний синдром іноземної мови, через який він щоразу починає вільно розмовляти іспанською після виходу з наркозу — попри те, що в повсякденному житті цією мовою не володіє.

Про це пише LADbible.

Стівен Чейз уперше зіткнувся з цим явищем у 19 років після операції на коліні. Прокинувшись від анестезії, він несподівано почав говорити іспанською, хоча до того знав лише базові слова й міг порахувати хіба що до десяти. Такий стан тривав близько 20 хвилин, після чого він повністю повернувся до англійської.

За словами Чейза, у школі він відвідував уроки іспанської лише протягом року, і це був початковий рівень. Сам він не пам’ятає моментів, коли розмовляв іноземною мовою, та дізнавався про це вже згодом від медперсоналу.

Батько трьох дітей із Солт-Лейк-Сіті зізнається, що після пробудження медсестри неодноразово просили його перейти на англійську, що спричиняло у нього подив і збентеження. Він чітко пам’ятає свої відповіді англійською, однак не усвідомлював, що до цього спілкувався іспанською.

Стівен Чейз / © Kennedy News and Media

Згодом лікарі діагностували Чейзу синдром іноземної мови (Foreign Language Syndrome, FLS) — украй рідкісне неврологічне порушення, описане вперше 1907 року. За понад століття було зафіксовано близько 100 таких випадків. Захворювання можуть провокувати травми мозку, пухлини, сильний психологічний стрес або загальна анестезія.

Особливістю випадку Чейза є те, що синдром проявлявся неодноразово. Протягом більш ніж десяти років він переніс декілька операцій через спортивні травми, а нещодавно — септопластику. Після кожного пробудження від наркозу він знову починав вільно говорити іспанською.

За словами чоловіка, медсестри запитували його, як він почувається і чи відчуває біль, а він відповідав їм іспанською, не розуміючи, чому його не розуміють. У цей момент йому здавалося, що він говорить абсолютно нормально.

Стівен Чейз / © Kennedy News and Media

Сам Чейз припускає, що причина може критися в його дитинстві: він виріс у середовищі, де часто чув іспанську мову, хоча ніколи свідомо її не вивчав.

Фахівці зазначають, що синдром іноземної мови не слід плутати із синдромом іноземного акценту, за якого людина говорить рідною мовою, але з незвичним акцентом.

