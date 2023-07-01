Чоловік із вагою 383 кіло схуднув на 272 кг: приголомшливі фото до і після

Американець схуднув на 272 кг та приголомшив своєю трансформацією.

Про це пише dailystar.co.uk.

Кейсі Кінг боровся зі своєю вагою все своє життя. Одного разу він впав на підлогу і його двоюрідному братові та приятелю довелося завернути його в простирадло, щоб підняти на диван.

Потім він вирушив до відділення невідкладної допомоги і провів п'ять тижнів у лікарні, де медики попередили, що незабаром він помре.

Після того, як він повернувся додому, Кейсі почав ходити до спортзалу, щоб схуднути, і зрештою знову набрав вагу.

Кінг у своїй найважчій вазі мав 383 кілограми. 38-річний чоловік не міг прийняти ванну чи душ, тому йому доводилося митися в кориті на відкритому повітрі.

Кейсі важив 383 кіло / Фото: dailystar.co.uk

"У найважчі часи я ніби не існував. Я не дуже любив людей. Мені не подобалося, коли мене бачили. Мені не подобалося спілкування. Я почувався виродком", - зізнався чоловік.

2018 року він вдався до баріатричної операції – хірургічне втручання зі зменшення шлунка.

Завдяки цьому мешканцю Джорджії вдалося позбутися 272 кг.

Кейсі Кінг після схуднення / Фото: dailystar.co.uk

Втім, після екстремального схуднення у нього залишилася зайва шкіра, яка звисає з рук, грудей та живота.

"Це буквально схоже на костюм", - описав Кейсі шкіру.

Через схуднення на понад 270 кг у нього лишилася обвисла шкіра / Фото: dailystar.co.uk

Тепер він збирає гроші на операцію, щоб видалити зайву шкіру. Її ціна становить понад 19 000 доларів.

Кейсі мріє, щоб його батько побачив, як він одружується і створює сім'ю тепер, коли його вага під контролем.

Нещодавно він розповів про своє інтимне життя, сказавши, що вперше зайнявся сексом декілька років тому.

"Раніше я взагалі не зустрічався. Я втратив цноту, коли мені було 35, 36 років", - зізнався він. "У мене ніколи не було дівчини. Я буквально ніколи не зустрічався до останніх півтора року".

Нагадаємо, 52-річна жінка схудла на понад 80 кг заради річниці шлюбу. Зараз вона важить 66 кіло.

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