Чоловік із вагою 383 кіло схуднув на 272 кг: приголомшливі фото до і після

Зараз його вага 111 кг.
Американець схуднув на 272 кг та приголомшив своєю трансформацією.
Про це пише dailystar.co.uk.
Кейсі Кінг боровся зі своєю вагою все своє життя. Одного разу він впав на підлогу і його двоюрідному братові та приятелю довелося завернути його в простирадло, щоб підняти на диван.
Потім він вирушив до відділення невідкладної допомоги і провів п'ять тижнів у лікарні, де медики попередили, що незабаром він помре.
Після того, як він повернувся додому, Кейсі почав ходити до спортзалу, щоб схуднути, і зрештою знову набрав вагу.
Кінг у своїй найважчій вазі мав 383 кілограми. 38-річний чоловік не міг прийняти ванну чи душ, тому йому доводилося митися в кориті на відкритому повітрі.
"У найважчі часи я ніби не існував. Я не дуже любив людей. Мені не подобалося, коли мене бачили. Мені не подобалося спілкування. Я почувався виродком", - зізнався чоловік.
2018 року він вдався до баріатричної операції – хірургічне втручання зі зменшення шлунка.
Завдяки цьому мешканцю Джорджії вдалося позбутися 272 кг.
Втім, після екстремального схуднення у нього залишилася зайва шкіра, яка звисає з рук, грудей та живота.
"Це буквально схоже на костюм", - описав Кейсі шкіру.
Тепер він збирає гроші на операцію, щоб видалити зайву шкіру. Її ціна становить понад 19 000 доларів.
Кейсі мріє, щоб його батько побачив, як він одружується і створює сім'ю тепер, коли його вага під контролем.
Нещодавно він розповів про своє інтимне життя, сказавши, що вперше зайнявся сексом декілька років тому.
"Раніше я взагалі не зустрічався. Я втратив цноту, коли мені було 35, 36 років", - зізнався він. "У мене ніколи не було дівчини. Я буквально ніколи не зустрічався до останніх півтора року".
Нагадаємо, 52-річна жінка схудла на понад 80 кг заради річниці шлюбу. Зараз вона важить 66 кіло.
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