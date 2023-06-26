Чоловік із "золотим квитком" пролетів літаком 32 мільйони км: що це за довічний проїзний (фото)

Покупку він зробив ще 33 роки тому.

Американець Том Стукер подолав у повітрі більше кілометрів, аніж будь-який інший мандрівник в історії, і не планує зупинятися.

Про це пише Washington Post.

69-річний мешканець Нью-Джерсі пролетів 32 млн км із довічним проїзним United Airlines за 290 тисяч доларів. Цю покупку він зробив ще 1990 року.

"Найкраща інвестиція в моєму житті", - сказав Стукер.

Через 33 роки після придбання консультант автосалону, як і раніше, набирає кілометри і насолоджується кожною секундою на своєму улюбленому місці 1B.

Від моменту покупки уродженець Нью-Джерсі отримав неймовірну кількість км, які він може продати, обміняти або продати з аукціону, а також привілеї проживання в розкішних готелях в усьому світі, ексклюзивне харчування в елітних ресторанах та тижні проживання.

Фото: Lauren Petracca для The Washington Post

Одного разу він 12 днів поспіль не спав у ліжку після того, як вилетів з Ньюарка до Сан-Франциско, потім здійснив поїздку з Бангкока до Дубаї і назад — чотири навколосвітні подорожі.

Стукер побував у понад 100 країнах, використовуючи свій необмежений пропуск United Pass, і навіть ділить багатство зі своєю дружиною, взявши її більш ніж у 120 "медових місяців".

Його пристрасть до польотів почалася після того, як він відвідав Австралію 1984 року по роботі та "закохався" в цю країну. Він повертався сюди понад 300 разів.

Том навіть мав задоволення сидіти поруч із такими знаменитостями, як Джанет Джексон, Стівен Тайлер і Білл Мюррей, яких він змусив залишити особисту голосову пошту своєму братові.

Фото: Lauren Petracca для The Washington Post

За словами Стукера, із тисяч рейсів, які він здійснив, він навіть бачив, як чотири людини загинули у повітрі.

Лише 2019 року батько трьох дітей "здійснив понад шість польотів на Місяць", здійснивши 373 польоти, на загальну суму 1,46 мільйона миль (понад 2,3 млн км) — особисті витрати становили 2,44 мільйона доларів без перепустки.

Щоб висловити вдячність своєму улюбленому пасажиру, авіакомпанія розмістила його ім'я на двох своїх літаках і попросила його зробити свій внесок у розробку меню в їхніх нових клубах Polaris.

Його навіть особисто вітає оператор, коли телефонує на номер компанії.

Нагадаємо, стюардеса назвала, що найогидніше роблять пасажири в літаку. Вона звернулася до мандрівників із проханням не робити так.

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