Чоловік-"калькулятор" шокував здатністю швидкого уявного підрахунку букв у реченнях – відео

Він робить це за лічені секунди.

Швидкі математичні здібності мешканця Йорданії принесли йому світовий рекорд Гіннеса за найшвидший уявний підрахунок букв у 10 реченнях.

Про це йдеться на офіційному сайті.

51-річний Мохаммад Саяхін з Ірбіда виявив у собі талант швидкого рахування, коли навчався у школі.

"Я усвідомив свою здатність швидко рахувати в середній школі майже випадково", — розповів Саяхін. "Спочатку я думав, що всі діти можуть робити те саме, що я, поки вчитель математики не сказав мені протилежне".

Саяхін розвинув свою майстерність у незвичайному трюку: обчисленні кількості букв у реченні. Він здобув популярність завдяки цій навичці, коли продемонстрував його в епізоді серіалу "Араби мають талант".

@gwrarabic محمد صياحين، 51 عام، شكّل ثورة جديدة في الجمع بين عالمي الحساب الذهني الفائق والرصد السمعي. فقد استطاع حصد الرقم القياسي العالمي لأسرع وقت في حساب عدد الأحرف في 10 @ابو الحروف ♬ original sound - Guinness World Records Arabic

Саяхіна тепер занесено до Книги рекордів Гіннеса, підрахувавши кількість літер у 10 реченнях за 35,5 секунди. На кожен розрахунок у нього витрачалося лише одну-дві секунди, але правила вимагали, щоб він читав кожне речення вголос, перш ніж подати підсумкову суму.

"Мені не потрібна жодна розминка; я можу негайно виконати ці розрахунки вранці", - похизувався чоловік.

Нагадаємо, чоловік перетворив старий фургон на крихітний будинок за невеликі гроші. На ремонт він витратив декілька місяців.

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