Чоловік катався містом на скутері з величезним крокодилом на колінах – фото

В Індії зафільмували чоловіка, який їхав на скутері та тримав на колінах величезного крокодила.

Про це пише NTK.

На кадрах, знятих в районі Манджалпур у місті Вадодара, штат Гуджарат, ні водій, ні пасажир не мають особливо стурбований вигляд. Вони мчать жвавою дорогою з великою рептилією, хвіст якої звисає з краю руки чоловіка. На щастя, паща крокодила була надійно заклеєна скотчем під час поїздки.

Чоловік із крокодилом / Фото: скриншот з відео

Як виявилося, чоловіки на скутері – волонтери з Індійської медичної асоціації (IMA). Вони перевезли рептилію після того, як вона застрягла на мілині.

Нещодавні повені, спричинені надмірними дощами, спричинили у Вадодарі несподіваний сплеск кількості спостережень за крокодилами. За останні чотири дні влада, волонтери та неурядові організації врятували щонайменше 25 крокодилів з різних куточків міста. Серед них була рептилія, яку раніше утримували в зоопарку після того, як вона вбила 54-річну жінку 2020 року. Саме цього крокодила виловили після того, як йому вдалося втекти з вольєра під час повені.

Чоловік із крокодилом / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно 4,5-метрового крокодила занесло до будинку повінню. Його упіймали та повернули в дику природу.

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