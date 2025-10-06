Чоловік хотів врятувати кота, проте сам втрапив у халепу: що сталося (відео)

Порятунок кота обернувся халепою / © скриншот з відео

Американська пара помітила на дереві кота, котрий застряг на гілці та не міг вибратися. Коли чоловік вирішив допомогти чотирилапому та спробував його зняти з дерева — вони впали разом.

Відео із курйозним випадком опублікували на платформі Reddit.

Ролик починається з того, як чоловік та його дівчина спостерігають за рудим котом, котрий видерся на дерево та намагався спуститися на землю. Попри спроби чотирилапого врятуватися із пастки, самостійно спуститися на землю йому не вдалося.

Тоді чоловік, вирішив вийти з машини та допомогти пухнастику. Але порятунок швидко пішов не за планом: щойно він простягнув руки, чотирилапий зірвався з гілки та приземлився прямо на свого рятівника. Потім чоловік послизнувся і впав на землю разом із котом.

Переляканий кіт одразу втік із місця падіння. Проте вже за мить він повернувся, щоб здалеку спостерігати за своїм рятівником.

«Падіння було неминучим», — так автор підписав свій відеоролик.

Відео із кумедним випадком, що трапився у США, швидко поширилося в мережі та стало справжнім хітом. Ролик набрав понад 30 тисяч реакцій та понад 300 коментарів.

Наразі точна дата зйомки залишається невідомою.

Користувачі соцмережі у коментарях зазначили, що падіння кота з гілки було неминучим та висловили припущення, чому ця ситуація склалася саме так:

Весь план кота полягав у тому, щоб змусити його послизнутися. Цей маленький покидьок міг стрибнути з трьох поверхів, поки вилизувався, лол.

«Я не хочу падати, але ще більше мені не потрібна твоя допомога»;

«Він зупинився, аби перевірити стан хлопця, лол»;

«Чоловік чудово впав. Кіт чудово пробіг. Вони обидва чудово сміялися».

