Чоловік кинув дружину в барі, дізнавшись, що вона випадково замовила у 100 разів дорожчий коктейль

Напій коштував 3638 доларів.
Жінка розповіла, що чоловік покинув її в барі готелю після того, як вона мимоволі замовила у 100 разів дорожчий коктейль.
Лінсі поділилася в TikTok, що вона, її чоловік і її сестра зупинилися в п'ятизірковому готелі в Лондоні напередодні Нового року.
Подружжя пішло до бару готелю, щоб випити, і вона замовила коктейль, що містив шампанське Cristal із сусальним золотом та віскі 30-річної витримки.
Ціна коктейлю становила 1890 фунтів стерлінгів, що після конвертації становить приблизно 3638 доларів. Потім їй вручили рахунок, і вона втратила мову, вважаючи, що коктейль коштував 18,90 фунтів стерлінгів (36,38 доларів). Лінсі показала чек своєму чоловікові, який настільки розлютився, що залишив її одну в барі, щоб розібратися з цим.
Жінка звернулася до бармена, усвідомивши, що припустилася величезної помилки при повторному перегляді меню.
Бармен покликав менеджера, який був тактовним і сказав, що "розбереться з цим пізніше".
@lynsey_36 Replying to @Caroline ♬ original sound - Lynsey
"Мої нерви були зовсім розхитані. Коктейль мені навіть не сподобався, тому що він був зроблений на основі віскі, а я не люблю віскі - тому я уникала бару, як чуми", - сказала вона.
Через декілька ночей вона зіткнулася з менеджером, який почав з нею жартувати щодо інциденту. Потім він сказав, що бармена звільнили. Лінсі почала плакати, кажучи, що робота цієї людини не варта того, і вона заплатить за напій. На щастя, менеджер пожартував. У результаті, з жінки не взяли гроші.
Глядачі у соціальних мережах різко відреагували на це дороге випробування коктейлями.
- Чесно кажучи, це абсолютно абсурдна ціна, я б сказав, що вона має бути ясна як день у меню
- Я пішов до модного ресторану з друзями і подумав, що стейк коштує 7,50 фунтів, а виявилося 75 фунтів, на щастя, офіціант спочатку перевірив, перш ніж прийняти моє замовлення
Інші були скептичнішими щодо правдивості цієї історії, а один сказав, що багато деталей змінилися.
- Щось у цій історії не так, як чоловік утік. Звільнений, але не звільнений. На основі віскі, але не люблю віскі
- Отже, ви замовили коктейль на основі віскі, але віскі вам не подобається. Блискуча ідея
- Найбільш шокувальна частина цієї історії — це те, що ваш чоловік покинув вас одну
Нагадаємо, вчителька спантеличила, що вкладає свого сина спати у шкільній формі. Вона пояснила, навіщо це робить.
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