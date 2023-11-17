Чоловік кинув дружину в барі, дізнавшись, що вона випадково замовила у 100 разів дорожчий коктейль

Жінка розповіла, що чоловік покинув її в барі готелю після того, як вона мимоволі замовила у 100 разів дорожчий коктейль.

Лінсі поділилася в TikTok, що вона, її чоловік і її сестра зупинилися в п'ятизірковому готелі в Лондоні напередодні Нового року.

Подружжя пішло до бару готелю, щоб випити, і вона замовила коктейль, що містив шампанське Cristal із сусальним золотом та віскі 30-річної витримки.

Ціна коктейлю становила 1890 фунтів стерлінгів, що після конвертації становить приблизно 3638 доларів. Потім їй вручили рахунок, і вона втратила мову, вважаючи, що коктейль коштував 18,90 фунтів стерлінгів (36,38 доларів). Лінсі показала чек своєму чоловікові, який настільки розлютився, що залишив її одну в барі, щоб розібратися з цим.

Жінка звернулася до бармена, усвідомивши, що припустилася величезної помилки при повторному перегляді меню.

Бармен покликав менеджера, який був тактовним і сказав, що "розбереться з цим пізніше".

"Мої нерви були зовсім розхитані. Коктейль мені навіть не сподобався, тому що він був зроблений на основі віскі, а я не люблю віскі - тому я уникала бару, як чуми", - сказала вона.

Через декілька ночей вона зіткнулася з менеджером, який почав з нею жартувати щодо інциденту. Потім він сказав, що бармена звільнили. Лінсі почала плакати, кажучи, що робота цієї людини не варта того, і вона заплатить за напій. На щастя, менеджер пожартував. У результаті, з жінки не взяли гроші.

Глядачі у соціальних мережах різко відреагували на це дороге випробування коктейлями.

Чесно кажучи, це абсолютно абсурдна ціна, я б сказав, що вона має бути ясна як день у меню

Я пішов до модного ресторану з друзями і подумав, що стейк коштує 7,50 фунтів, а виявилося 75 фунтів, на щастя, офіціант спочатку перевірив, перш ніж прийняти моє замовлення

Інші були скептичнішими щодо правдивості цієї історії, а один сказав, що багато деталей змінилися.

Щось у цій історії не так, як чоловік утік. Звільнений, але не звільнений. На основі віскі, але не люблю віскі

Отже, ви замовили коктейль на основі віскі, але віскі вам не подобається. Блискуча ідея

Найбільш шокувальна частина цієї історії — це те, що ваш чоловік покинув вас одну

Нагадаємо, вчителька спантеличила, що вкладає свого сина спати у шкільній формі. Вона пояснила, навіщо це робить.

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