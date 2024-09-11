Чоловік кинув камеру GoPro в океан із круїзного лайнера: люди налякані побаченим (відео)

Юзери зізналися, що почуваються дещо моторошно після перегляду цих кадрів.

Грецький фотограф Одіссеас Фроілан показав, що сталося після того, як він впустив свою камеру GoPro з борту круїзного лайнера.

Він завантажив відео на YouTube у листопаді 2021 року, і відтоді воно стало вірусним: семихвилинний ролик зібрав вісім мільйонів переглядів на сайті.

Кліп починається з того, що Фроілан викидає свою камеру GoPro з судна і дозволяє їй падати на глибину. Одразу ж можна побачити різноманітних риб, що плавають навколо, перш ніж камера врешті-решт падає на дно океану разом із корабельним якорем.

Опинившись на морському дні, GoPro рухається навколо, щоб показати, як живеться істотам, що населяють дно океану. Потім все стає набагато цікавіше, коли ролик переходить до нічних кадрів. Темрява додає певної моторошності, якої не було на попередніх кадрах, і повз камеру пропливає декілька акул.

Неймовірне відео залишило любителів природи одночасно приголомшеними та наляканими:

Те, як я пройшов шлях від того, що бив ногами милих рибок і думав "може, океан не такий вже й страшний" на денних кадрах, до того, як я з жахом дивився на нічні кадри, ще більше підтвердило мій сильний страх перед океаном

Є щось жахливе в тому, щоб побачити акулу, яка ось так виринає з темряви

Це сюрреалістично, страшно й інтригувально водночас!

Хоч я і дивлюся це вдома, у мене все одно перехоплює подих від страху.

Я просто хотів би звернути увагу на різницю в морському житті в залежності від часу доби. Якщо ви коли-небудь опинитеся в круїзі, не беріть парі і не стрибайте в океан вночі, більшість акул – нічні мисливці, і вони, по суті, лише й чекають на вас

Нагадаємо, турист пробрався на острів смерті, який заборонено відвідувати людям. Бразильський острів закритий для відвідувачів, оскільки там мешкають 4 000 найсмертоносніших змій у світі.

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