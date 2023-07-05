Чоловік кинув новоспечену дружину після першої шлюбної ночі: що пішло не так (відео)

Він захотів розлучитися менш ніж через 24 години після весілля

В Австралії чоловік зажадав розлучення з дружиною після першої шлюбної ночі.

Своєю історією жінка на ім'я Рейчел поділилася із радіоведучою Еббі Чатфілд у програмі Hot Nights.

Вона розповіла, що таке рішення коханий ухвалив після того, як вона відмовилася займатися з ним сексом після весільної вечірки.

"У ніч весілля ми пішли гуляти, і коли ми повернулися до номера готелю, на жаль, я не дала йому те, що він хотів..." – пригадала вона.

Уточнюючи, що вона має на увазі, Рейчел пояснила, що відмовилася від інтиму, пославшись на те, що вона надто втомилася після великого дня.

Наступного ранку чоловік оголосив їй, що хоче розлучення.

Протягом двох тижнів після їхнього весілля молодята були офіційно розлучені. Зі свого боку, ведуча назвала чоловіка "огидним" та додала, що він "жахлива і огидна людина": "Я чула, що багато людей не займаються сексом у першу шлюбну ніч, бо дуже втомилися. Яка жахлива, огидна людина".

Рейчел розповіла, що цей досвід зробив її "нещасною", додавши, що вона "не могла дочекатися", щоб розійтися зі своїм обранцем.

Нагадаємо, дідусь довів до сліз освідченням коханій, яку вперше зустрів 60 років тому. Пара возз'єдналася через роки розлуки.

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