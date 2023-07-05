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Чоловік кинув новоспечену дружину після першої шлюбної ночі: що пішло не так (відео)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
3215
Час на прочитання
2 хв
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Чоловік кинув новоспечену дружину після першої шлюбної ночі: що пішло не так (відео)

Чоловік подав на розлучення після першої шлюбної ночі / Фото: pixabay.com

Він захотів розлучитися менш ніж через 24 години після весілля

В Австралії чоловік зажадав розлучення з дружиною після першої шлюбної ночі.

Своєю історією жінка на ім'я Рейчел поділилася із радіоведучою Еббі Чатфілд у програмі Hot Nights.

Вона розповіла, що таке рішення коханий ухвалив після того, як вона відмовилася займатися з ним сексом після весільної вечірки.

"У ніч весілля ми пішли гуляти, і коли ми повернулися до номера готелю, на жаль, я не дала йому те, що він хотів..." – пригадала вона.

Уточнюючи, що вона має на увазі, Рейчел пояснила, що відмовилася від інтиму, пославшись на те, що вона надто втомилася після великого дня.

Наступного ранку чоловік оголосив їй, що хоче розлучення.

Протягом двох тижнів після їхнього весілля молодята були офіційно розлучені. Зі свого боку, ведуча назвала чоловіка "огидним" та додала, що він "жахлива і огидна людина": "Я чула, що багато людей не займаються сексом у першу шлюбну ніч, бо дуже втомилися. Яка жахлива, огидна людина".

@hotnightswithabbie Whats your shortest relationship? #fyp #relationship #dating ♬ original sound - Hot Nights W/ Abbie Chatfield

Рейчел розповіла, що цей досвід зробив її "нещасною", додавши, що вона "не могла дочекатися", щоб розійтися зі своїм обранцем.

Нагадаємо, дідусь довів до сліз освідченням коханій, яку вперше зустрів 60 років тому. Пара возз'єдналася через роки розлуки.

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Дата публікації
Перегляди
3215
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