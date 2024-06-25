Чоловік кремував "дружину", але через декілька днів знайшов її живою

В Індії поліція розпочала розслідування після того, як чоловік нібито впізнав і кремував тіло своєї "дружини", а через декілька днів знайшов її живою.

Про це повідомляє Deccan Herald.

Дивний випадок помилкового впізнання стався після того, як 60-річний Рам Сумер повідомив владі, що його дружина Пхулматі пішла з дому. Чоловік стверджував, що вона покинула батьківський дім 15 червня, але так і не повернулася до їхнього помешкання, що змусило його відкрити справу про зникнення людини.

Через чотири дні після подавання першої заяви тіло жінки було знайдено в районі базару Урува в Бансгаоні. Згідно з повідомленнями поліції, Сумеру було запропоновано впізнати тіло, і він підтвердив, що рештки належать його покійній дружині. Після цього її кремували.

Однак розтин показав, що кремована жінка була задушена, що спонукало поліцію до подальшого розслідування. Вважаючи, що померла все ще була Пхулматі, офіцери відстежили її мобільний телефон, намагаючись зловити вбивцю. Однак вони були здивовані, коли виявили, що телефон нібито загиблої жінки був активний у Джансі – близько 11 годин і 600 км від місця події.

Кажуть, що Пхулматі регулярно виходила на зв'язок з номером, що належить якомусь Шубхаму з Султанпура. Пізніше чоловік підтвердив, що Пхулматі жива і що він вирішив забрати її з собою до Джансі.

Суперінтендант поліції Джітендра Кумар Томар підтвердив виданню, що Пхулматі та її чоловік возз'єдналися в суботу, 22 червня, і що її заява була записана. Поліцейський також повідомив, що триває розслідування, щоб визначити зв'язок між Сумером, Пхулматі, Шубхамом і мертвою жінкою, яку кремували.

Нагадаємо, що це не єдина приголомшлива історія про кремацію, яка сталася в Індії цього року. У лютому повідомлялося, що індійська жінка, яка отримала "важкі травми" після пожежі в будинку, "повернулася до життя" перед тим, як її чоловік віддав її на кремацію. 52-річна Буджі Аамма отримала опіки половини тіла і була доправлена до лікарні. Її сім'я стверджувала, що стан її здоров'я "погіршився" після того, як її виписали, а через декілька днів вони "знайшли її мертвою".

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