Чоловік купив 15 лотерейних білетів та зірвав 15 джекпотів: на яку суму він розбагатів

У США мешканець Аккокіка, штат Меріленд, купив 15 однакових лотерейних білетів на один і той же розіграш, та виграв 15 призів.

Про це пише upi.com.

Кожен квиток приніс 65-річному чоловіку по 50 000 доларів. У результаті він розбагатів на 750 000 доларів.

Щасливчик сказав представникам лотереї, що в минулому він вигравав менші джекпоти у Pick 4 та інших іграх, але його джекпот у Pick 5 на сьогодні є найбільшим.

Переможець, який працював протягом 20 років федеральним службовцем, сказав, що приз дозволить йому та його дружині вийти на пенсію з комфортом.

Нагадаємо, жінка розплакалася, коли побачила рахунок за вечерю з нагоди річниці шлюбу. Пара одружилася 50 років тому.

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