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Чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів: на яку суму він розбагатів

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів: на яку суму він розбагатів

Фото: Associated Press

Кожен із квитків приніс американцю по 5000 доларів.

Чоловік із Вірджинії придбав 20 однакових лотерейних квитків та виграв усі 20 разів.

Про це пише upi.com.

Фекро Гірпо грав комбінацією чисел 2-5-2-7. Кожен із квитків щасливчика приніс йому по 5000 доларів. Загалом гравець отримав приз у розмірі 100 000 доларів.

© upi.com
Фото: upi.com

Чоловік поділився, що зазвичай він не купує великої кількості однакових квитків. Втім, тоді він мав "сильне передчуття щодо розіграшу 8 березня".

Переможець сказав, що ще не знає, на що витратить виграш.

Нагадаємо, іспанська акторка стала мамою дитини свого сина. Ана Обрегон пояснила, чому вона мама своїй онучці.

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Дата публікації
Перегляди
3107
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