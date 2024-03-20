Чоловік купив церкву 1866 року і перетворив її на будинок своєї мрії – фото

Там навіть є власний спортзал та ігрова кімната.

У той час як деякі люди ходять до церкви раз на тиждень у неділю, один чоловік розповів, що відвідує її щодня. Це тому, що він живе в релігійній будівлі, яка була перетворена на приголомшливий будинок.

Про це пише The Sun.

Хоча зовні будівля 19-го століття все ще має багато своїх історичних особливостей, всередині вона була повністю перероблена. Зникли традиційні лави та орган, натомість у будинку є домашній тренажерний зал і навіть більярдний стіл у вітальні.

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

У спальні є гарні вітражі, а у вітальні світло проникає крізь великі візерунчасті вікна.

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

На Reddit власник будинку, який стверджує, що він "анітрохи не релігійний", показав своє незвичайне житло, яке обійшлося йому в 135 000 доларів.

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

Він сказав: "Це мій будинок: переобладнана церква, побудована 1866 року. Ще багато роботи попереду, але все починає складатися".

Він пояснив, що наразі живе там один, але його дівчина переїжджає до нього, і він сподівається, що вона зможе допомогти з оздобленням.

Чоловік додав: "Коли я вперше прийшов сюди, я боявся, що там буде моторошно, або потрібно буде багато роботи. Ні те, ні інше не відповідало дійсності. Вона має справді здорову історію і є фантастичною структурно".

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

Чоловік стверджує, що досі не бачив жодних привидів: "Чесно кажучи, це були лише хороші вібрації, без жодних незрозумілих шумів чи чогось подібного".

Будівля церкви має власну вежу, але наразі кімната нагорі недоступна.

"Дзвону, на жаль, немає. Туди можна піднятися, але це дивно. Треба пролізти через крихітний отвір у стіні, а потім піднятися драбиною, щоб потрапити туди. Можливо, я зрештою знесу обидва поверхи і просто зроблю гігантський відкритий шпиль з люстрою над входом".

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

Хоча можна подумати, що опалювати велику церкву дорого, чоловік запевняє, що його рахунки не надто високі: "Досі все було непогано. Попередній власник вжив багато запобіжних заходів, щоб рахунки не були божевільними. Зазвичай близько 400 доларів на місяць – це максимум. Але 250 доларів – це стандарт".

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

Чоловік перетворив церкву на дім / Фото: reddit

Багато людей були дійсно приголомшені його красивим будинком, про що написали у коментарях:

Приємно бачити, що гроші хоч раз були витрачені з користю

Нічого собі!

Неймовірний дім

Нагадаємо, жінка перетворила шкільний автобус на будинок. Вона показала, як там усе облаштовано.

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