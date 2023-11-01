Чоловік купив дім 1908 року, який був місцем для таємних вечірок під час "сухого закону" – відео

Домовласник розкрив секретну особливість свого столітнього будинку, яка служить натяком на його історію.

Чоловік на ім'я Алекс пояснив, що будинок 1908 року раніше був місцем проведення заборонених вечірок.

"Наш будинок був збудований 1908 року як невеликий готель, і протягом багатьох років, зокрема під час "сухого закону", тут було багато азартних ігор та вечірок", - сказав він. "На знак поваги до історії нашого будинку ми намагаємося створити якнайбільше маленьких секретних місць по всьому дому".

Майстер пояснив, що він збудував секретну лаву біля стіни під сходами у стилі "Гаррі Поттера", а також секретну панель доступу до стіни.

"Знявши декілька частин обшивки, стільницю і декілька інших предметів, я оголив область, в яку я можу залізти і спуститися", - сказав він, продемонструвавши це.

Хоча глядачі можуть лише здогадуватись, куди його може привести секретна кімната, Алекс пожартував, що можливості справді безмежні.

"Можливо, це кімната паніки? Секретне сховище? Можливо, декілька ігрових столів? Це лише одна з декількох секретних зон, які ми плануємо розмістити по всьому будинку", - сказав він.

Алекс пояснив, що він повністю присвятив себе цій справі: "Наприклад, нам потрібно залишати інструкції у випадкових місцях", - додав він.

Нагадаємо, жінка придбала церкву 1842 року та перетворила її на дім. Вона показала відео, як усе облаштувала.

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