Чоловік купив машину швидкої допомоги і перетворив її на будинок своєї мрії – фото до і після

Відеоблогер з Ковентрі, Англія, перетворив стару машину швидкої допомоги на справжній будинок та простір для відеоігор.

Про це пише nypost.com.

34-річний Сі Джей Грей, який прожив у "швидкій" 6 років, проводить дні, граючи у відеоігри та подорожуючи. Наразі він побував в Англії, Шотландії, Вельсі, Франції, Іспанії, Португалії, Італії, Австрії, Німеччині, Люксембурзі, Бельгії, Нідерландах, Данії, Швеції та Норвегії. За даними Jam Press, зараз він перебуває в Португалії.

Чоловік перетворив машину швидкої допомоги на дім / Фото: Jam Press

Грей сказав, що спочатку він купив "машину швидкої допомоги наприкінці життя", тому що відчував себе застряглим у колії і хотів вирушити у 9-місячну подорож Європою. Тепер це його постійний будинок та його спосіб життя.

"Я купив машину швидкої допомоги у приватної медичної фірми, яка, на мою думку, використовувала її для заходів і тренувань", - сказав він. "У той час я шукав лише звичайні фургони, але потім почали приходити більш ексцентричні ідеї, і, перш ніж я це усвідомив, я опинився на eBay, переглядаючи машини швидкої допомоги", - додав він.

Чоловік перетворив машину швидкої допомоги на дім / Фото: Jam Press

Фургон довелося трохи полагодити, тому що жодна електрика в його задній частині не працювала належним чином, але блогер сказав, що одразу зрозумів, що фургон призначений для нього.

Наразі він витратив на ремонт близько $5071.

"Цей фургон жодного разу не був закінчений відтоді, як він у мене з'явився - постійно з'являються нові речі і вносяться зміни/поліпшення", - сказав він. "Краса купівлі машини швидкої допомоги полягала в тому, скільки речей для мене вже було встановлено за ті гроші, які я за неї заплатив".

Чоловік перетворив машину швидкої допомоги на дім / Фото: Jam Press

"Я отримав ізольований фургон з подвійним склінням, бічними і задніми дверцятами, великими зовнішніми шафками, дизельним обігрівачем, кондиціонером, інвертором на 2000Вт і всією мережевою проводкою, підведеною до розеток, внутрішнім освітленням, електрикою", - сказав він. "Більшість з них призначалися для медичного обладнання, але ці порти були відключені, а замість них були додані USB-роз'єми, освітлення або інші аксесуари".

Він сказав, що більшість меблів він залишив у фургоні, але частина була зібрана для інших цілей.

"Меблі дуже добре сконструйовані, але мають модульний алюмінієвий каркас зі вставками Ply з клінічною підкладкою, тому їх було дуже легко переробити", — сказав він.

Чоловік перетворив машину швидкої допомоги на дім / Фото: Jam Press

Щоб зробити фургон більш затишним, він полагодив електричну систему, пофарбував стіни, обклеїв дверцята шаф, уклав підлогу і додав диван-ліжко, ванну кімнату та резервуар для води.

Чоловік перетворив машину швидкої допомоги на дім / Фото: Jam Press

"Єдині речі, які залишилися від машини швидкої допомоги, насправді залишилися для галочки: декілька панелей перемикачів і дивна табличка на шафах. В іншому він повністю перетворився на будинок на колесах", — сказав він.

Чоловік додав, що однією з переваг його машини швидкої допомоги, яка перетворилася на дім, є те, що він може грати в ігри та дивитися телевізор у будь-якому місці.

Чоловік перетворив машину швидкої допомоги на дім / Фото: Jam Press

"Я не впевнений, що багато людей можуть стверджувати, що грали в Grand Theft Auto Online на вершині бурхливої гори або на дні кар'єру", - сказав він.

Грей хоче жити у фургоні якомога довше.

"Я не дуже сумую за домом, багато речей здаються мені тепер чужими, наприклад, занадто багато кімнат! Зима у фургоні може бути важкою, але переваг більше", - сказав він.

Нагадаємо, пара купила човен 70-х років, де був лише туалет, і перетворила його на будинок. Вони похизувалися результатом у відео "до" і "після".

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