Чоловік купив онлайн круїзний лайнер з відкритим басейном, їдальнею та 85 каютами – фото, відео

Він планує перетворити його на музей.
У США чоловік купив цілий круїзний лайнер онлайн.
Про це пише Daily Star.
2008 року Кріс Вілсон помітив судно водотоннажністю 2496 тонн на Craigslist в і вирішив зробити рішучий крок, купивши судно, яке потребувало серйозної реставрації.
Колишній популярний океанський лайнер і визнаний одним із найрозкішніших кораблів 1950-х років, мав три палуби з такими зручностями, як 85 кают, їдальня та басейн.
Відтоді він назвав його "Аврора" і старанно працював з командою добровольців над тим, що він назвав "Прєктом відновлення Аврори", сподіваючись, що вони зможуть перетворити раніше занедбаний корабель на музей.
Зазвичай, коли круїзні лайнери "виходять на пенсію", вони часто опиняються на гігантському цвинтарі круїзних лайнері повному занедбаних суден, але завдяки Крісу "Аврору" врятували від цієї долі буквально в останню хвилину. Однак спочатку він не збирався купувати круїзний лайнер, коли переглядав онлайн-сайт.
"Я ніби видавав себе за потенційного покупця, хоча насправді я не мав жодного інтересу до купівлі корабля. Це було щонайменше трохи за межами мого рівня комфорту", - сказав він CNN Travel. Проте що більше він дивився на корабель, то більше йому було цікаво.
За його оцінками, перетворення на прибережний музей може коштувати близько 3 мільйонів доларів.
Зараз же Кріс разом з коханою живуть на судні.
Нагадаємо, магазин не продав жодного товару за 50 років і перетворився на музей. У Мережі показали, який вигляд має "застигла у часі" крамниця.
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