Чоловік купив онлайн круїзний лайнер з відкритим басейном, їдальнею та 85 каютами – фото, відео

Він планує перетворити його на музей.

У США чоловік купив цілий круїзний лайнер онлайн.

Про це пише Daily Star.

2008 року Кріс Вілсон помітив судно водотоннажністю 2496 тонн на Craigslist в і вирішив зробити рішучий крок, купивши судно, яке потребувало серйозної реставрації.

Чоловік придбав круїзний лайнер / Фото: instagram.com/aurora_restoration_project

Колишній популярний океанський лайнер і визнаний одним із найрозкішніших кораблів 1950-х років, мав три палуби з такими зручностями, як 85 кают, їдальня та басейн.

Німеччина, 1956 рік / Фото: instagram.com/aurora_restoration_project

Відтоді він назвав його "Аврора" і старанно працював з командою добровольців над тим, що він назвав "Прєктом відновлення Аврори", сподіваючись, що вони зможуть перетворити раніше занедбаний корабель на музей.

Чоловік придбав круїзний лайнер / Фото: instagram.com/aurora_restoration_project

Зазвичай, коли круїзні лайнери "виходять на пенсію", вони часто опиняються на гігантському цвинтарі круїзних лайнері повному занедбаних суден, але завдяки Крісу "Аврору" врятували від цієї долі буквально в останню хвилину. Однак спочатку він не збирався купувати круїзний лайнер, коли переглядав онлайн-сайт.

Чоловік придбав круїзний лайнер / Фото: instagram.com/aurora_restoration_project

"Я ніби видавав себе за потенційного покупця, хоча насправді я не мав жодного інтересу до купівлі корабля. Це було щонайменше трохи за межами мого рівня комфорту", - сказав він CNN Travel. Проте що більше він дивився на корабель, то більше йому було цікаво.

За його оцінками, перетворення на прибережний музей може коштувати близько 3 мільйонів доларів.

Зараз же Кріс разом з коханою живуть на судні.

Нагадаємо, магазин не продав жодного товару за 50 років і перетворився на музей. У Мережі показали, який вигляд має "застигла у часі" крамниця.

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