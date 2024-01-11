Чоловік купив сейф за 15 доларів та був шокований цінними знахідками: що було всередині (фото)

Відвідавши розпродаж нерухомості, чоловік приніс додому сейф за 15 доларів та був шокований, що було всередині.

Він поділився на Reddit, що знайшов сейф у задній частині будівлі.

Заінтригований його великою вагою та відсутністю коду, покупець був сповнений рішучості розкрити таємницю сейфа.

"Я трохи похитав його туди-сюди і щось почув", - написав юзер. "Мені цього вистачило. 15 доларів – це дешева гра".

Чоловік купив сейф за 15 доларів і показав, що було всередині / Фото: reddit

Відкривання сейфу зайняло декілька годин через зламаний замок. Нарешті, йому вдалося відкрити його, просвердливши отвір для невеликої камери, що дозволило побачити механізм замку. Звідти він вручну відчинив сейф і виявив коробки з-під взуття.

Чоловік купив сейф за 15 доларів і показав, що було всередині / Фото: reddit

"Як у кіно, я відсунув двері, щоб побачити… Ой. Взуття. Круто. Якась бабуся просто зберігала тут свої улюблені туфлі", — написав користувач Reddit. "Але зачекайте! Люди постійно кладуть речі в коробки з-під взуття... Такі речі, як старі колекції монет, якісь погані, але золоті, прикраси та буквально 1,5 кіло срібних злитків. Це сталося декілька місяців тому, і я досі шокований".

Чоловік купив сейф за 15 доларів і показав, що було всередині / Фото: reddit

Зрештою, йому вдалося продати всю колекцію сейфа та отримати прибуток у розмірі 2500 доларів.

Чоловік купив сейф за 15 доларів і показав, що було всередині / Фото: reddit

"Ймовірно, у мене ніколи більше не буде такого вдалого кидка, як цей, але я майже впевнений, що це найкраща історія, яка траплялася зі мною під час продажу нерухомості!"- додав щасливчик.

Нагадаємо, чоловік під час ремонту знайшов 9 мільйонів, але рано зрадів. Стало відомо, чому він не розбагатів.

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