Чоловік купив у даркнеті таємничу коробку за $666 і був нажаханий вмістом: що там було (фото)

Ютубер відкрив коробку вартістю $666, яку, як він стверджує, отримав із "темної павутини", і її вміст виявився жахливим. Це доволі поширена розвага в Америці. Зокрема, минулого року інший чоловік похизувався, як купив занедбаний склад за безцінь, а те, що було всередині, коштувало цілого статку.

Crypto NWO любить збирати коробки, повні таємничих речей, які можна знайти в даркнеті. Зокрема, він вже отримував наручники, іграшки Адама і Єви, речі з чорного ринку і, найголовніше, людські речі, які жахливо пахнуть.

Втім, цього разу він заінтригував у відео, що "ця коробка – найтемніша таємнича коробка з темного Інтернету, яку він коли-небудь отримував".

Спочатку все мало невинний вигляд, оскільки він відкрив повну коробку і витягнув оригінальні карти таро 1909 року. Перевіривши їх на наявність будь-яких деталей, він відсунув їх убік, щоб перейти до наступних предметів: ковдри і шкіряних рукавичок, одна коричнева, а інша чорна, які не підходили одна до одної.

Вміст коробки з даркнету / Фото: скриншот з відео

Потім він перейшов до вінтажної іграшкової ляльки персонажа Емілі Елізабет із "Великого червоного пса Кліффорда". Ютубер швидко помітив, що з нею щось не так, коли він перевернув її на спину. Чоловік зрозумів, що всередині щось було запхано. Він витягнув перше, що знайшов – декілька складених гральних карт. Але коли він потягнувся далі і схопив поліетиленовий пакет, то жахнувся. Мало того, що там було три бутони канабісу, так там ще й лежав зуб.

Крім того, там були іграшкові наручники, ковдра з написом "200-відсотковий шовк" і щоденник, який, здається, належав маленькій дівчинці, з дивними малюнками і обведеними літерами.

Вміст коробки з даркнету / Фото: скриншот з відео

Він також знайшов шматочки "Скрабл", з яких можна було скласти слова, які йому потрібно було розгадати. Потім він витягнув іноземні гроші в скляному годиннику з координатами спереду, а також анальну пробку, маску на зразок балаклави і бандану. Далі він побачив таємничий білий порошок, який міг бути, а міг і не бути наркотиками. Потім він знайшов леза, "вугілля вуду", ще п'ять зубів і найгіршу річ – це були три маленькі таємничі кульки, які настільки тхнули, що його ледь не знудило, і він одразу ж припинив запис відео.

Вміст коробки з даркнету / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, жінка купила антикварний комод і була шокована "скарбом" всередині. Вона не могла повірити в свою удачу.

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